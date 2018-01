Les signataires demandent une réforme urgente de la transcription de la filiation. (Photo d’illustration) –

La veille de l’ouverture des Etats généraux de la bioéthique, 110 personnalités signent dans Le Monde une tribune réclament l’inclusion de la GPA dans les débats.

« On ne peut plus ignorer les enfants nés par GPA ». Un collectif de 110 personnalités, dont les intellectuels Pierre Rosanvallon et Élisabeth Badinter, mais aussi des gynécologues, chercheurs, politiques, philosophes, sociologues, associations, anthropologues, médecins, juristes, réalisateurs, acteurs, et même un rabbin et un danseur étoile, réclament une « réforme urgente » des lois de bioéthique concernant la gestation pour autrui (GPA), dans une tribune publiée ce mercredi dans les colonnes du Monde.

Ce texte est publié à la veille de l’ouverture des États généraux de la bioéthique, vaste concertation nationale de citoyens et d’experts, dont les débats, prévus jusqu’au 7 juillet, nourriront un projet de loi bioéthique déposé à l’automne. Le président de la République Emmanuel Macron s’est toujours dit opposé à la légalisation de la GPA.

« Les enfants nés par la GPA sont là »

« Les enfants nés par le recours à la GPA sont là (…), on ne peut plus les ignorer comme des fantômes et faire comme s’ils n’existaient pas », estiment les signataires, qui se présentent comme des associations de lutte contre l’infertilité et des citoyens engagés en faveur de l’égalité des droits.

Ils demandent « la transcription intégrale à l’état civil français de la filiation de l’enfant établie légalement à l’étranger à l’égard de ses parents », ce qui n’est pas autorisé en France, plusieurs fois condamnée à ce sujet par la Cour européenne des droits de l’homme.

Conscients des « dérives de la GPA et les mafias qui en profitent », les signataires prônent l’élaboration d’une « convention internationale sur la GPA », sur le modèle de la convention de la Haye qui encadre l’adoption internationale et lutte contre le trafic d’enfants.

« Aujourd’hui, nous demandons une réforme urgente sur la transcription de la filiation, une implication de la France dans une convention internationale contre les atteintes aux droits des personnes, et un vrai débat de fond sur la GPA », résument-ils.

Selon eux, l’heure est venue d’un débat « serein, argumenté et informé » d’autant que « l’opinion est prête ». Les signataires se réfèrent à un sondage Ifop publié début janvier et indiquant que 64% des Français se disent favorables à la légalisation de la GPA dont 18% « dans tous les cas » et 46% « pour des raisons médicales seulement ».