En cette période de fêtes de fin d’année, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) appelle à éviter le gaspillage alimentaire. D’une manière générale, la FAO rappelle qu’un tiers de toute la nourriture produite dans le monde est perdue ou gaspillée. Cela représente 1,3 milliard de tonnes de denrées alimentaires perdues ou gaspillées par an.

« À une époque où près d’un milliard de personnes souffrent de la faim, c’est excessif et cela représente un gaspillage de la main-d’œuvre, de l’eau, de l’énergie, des terres et des autres ressources utilisées pour la production de ces aliments », indique la FAO. En Belgique, la perte alimentaire globale est évaluée à 3,6 millions de tonnes par an.

Attention au gaspillage pendant les fêtes

« Les ménages wallons jettent chaque année entre 14 et 23 kilos de nourriture par habitant, ce qui représente une perte financière annuelle estimée à 174 euros par ménage », rapportaient en 2015 les (ex-)ministres wallons Carlo Di Antonio, René Collin et Maxime Prévot lors de la présentation du Programme wallon de lutte contre les pertes et gaspillages alimentaires. Dans la capitale, le gaspillage alimentaire des ménages est évalué à 15 kg de nourriture par personne chaque année, selon Bruxelles Environnement. Pour réduire les déchets alimentaires, l’organisation livre une série de conseils pratiques, comme planifier les repas à l’avance et utiliser les restes.