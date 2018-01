17 sans-papiers arrêtés dimanche soir lors d’une action de police dans les gares de Bruxelles

17 sans-papiers ont été arrêtés dimanche soir lors d’une action de police dans les gares de Bruxelles et dans des trains en provenance et à destination de Bruxelles. C’est ce qu’affirme Olivier van Raemdonck, le porte-parole du ministre de l’Intérieur Jan Jambon.

Dimanche, des centaines de personnes ont manifesté contre la politique d’asile et de migration du gouvernement fédéral et de son secrétaire d’État, Theo Francken, à la gare de Bruxelles-Nord et au parc Maximilien.

« L’action s’est déroulée dimanche soir sur les quais et dans les trains à destination et en provenance de Bruxelles sur les itinéraires utilisés par les passeurs », explique le porte-parole. Et notamment dans les gares proches des parkings de l’autoroute E40.

Les migrants sont influencés par les passeurs

17 personnes sans-papiers ont été arrêtées. Elles ont été remises à l’Office des étrangers qui décidera aujourd’hui ce qu’il adviendra d’eux. Des dizaines de policiers fédéraux étaient mobilisés.

Suite à l’action menée autour du parc Maximilien et à la chaîne humaine réunie dimanche contre la politique d’asile et l’action policière annoncée par Theo Francken en charge de la politique d’immigration, le ministre de l’Intérieur Jan Jambon dit, via son porte-parole, avoir décidé de déplacer l’action de la police vers les plates-formes et les trains. « Nous allons nous battre contre les contrebandiers de cette manière, parce que les migrants illégaux ne veulent pas demander l’asile. Ils sont influencés par ces passeurs » précise encore Olivier Van Raemdonck.

Ce lundi, des discussions sur la migration vont se dérouler au cabinet du ministre Jambon. « Nous voulons déterminer comment fonctionnent les contrebandiers. Nous soupçonnons que Bruxelles soit un centre important pour le transport des migrants vers l’E40 d’où ils essaient de continuer leur voyage », a précisé le porte-parole.