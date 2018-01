2018: une bonne année pour l’économie sociale ?

En 2018, le monde économique, aussi, va changer. Et dans différents domaines : les banques, la fiscalité, l’économie belge… mais aussi l’économie sociale qui connaît un essor marquant. On n’a jamais autant évoqué les coopératives, les circuits courts et le secteur non marchand. Pour en parler, nous avons rencontré Sybille Mertens, économiste à l’université de Liège.

Pour elle, c’est clair, 2018 est l’année de l’économie sociale. « Ce domaine a le vent en poupe pour le moment. L’économie de manière générale se redresse, mais le non marchand, les ASBL et les coopératives à finalité sociale tirent particulièrement leur épingle du jeu. Elles gagnent en importance parce que les besoins dans ces domaines-là grandissent dans le soin aux personnes âgées, par exemple, mais aussi dans l’écologie ou l’accueil des migrants. »

Pour Sybille Mertens, si notre monde va mieux, des problèmes importants ne sont pas réglés : » Collectivement, il existe un esprit d’entreprise qui veut s’emparer de défis sociétaux en amenant d’autres manières d’entreprendre. Je crois que c’est une tendance de fond et on peut dire que l’année 2018 sera encore une année où on va observer une croissance de ce type d’entreprises. »

La mise en place de l’économie circulaire

L’économie sociale sort donc progressivement des milieux associatifs et militants où elle était parfois cantonnée pour devenir une partie intégrante du système économique classique. Selon Sybille Mertens, c’est même plus que ça: ils préfigurent ce système économique.

« Je pense qu’aujourd’hui l’économie sociale a un rôle à jouer dans la transition du système économique et que la manière dont on la regarde est comme un précurseur de certains modèles. J’ai en tête l’exemple de l’économie circulaire. On sait que les premières initiatives d’économie circulaire étaient portées par l’économie sociale. C’est la même chose pour l’économie collaborative. Donc, il me semble qu’il faut regarder ces initiatives de manière très serrée parce qu’elle préfigurent probablement un changement du système économique. »

2018: une année de transition ver l’économie sociale

Cela veut-il pour autant dire que le développement de l’économie sociale ne se fait pas au détriment de l’économie classique selon un système de vases communicants ? Et donc qu’un emploi créé dans le secteur non marchand, n’est par pour autant un emploi perdu dans le privé ? Pour Sybille Mertens, l’économie sociale ne remplace pas les secteurs classiques, mais s’y intègre. « Il y a plutôt l’idée que progressivement aussi dans le secteur classique des PME, il existe des entreprises qui, de plus en plus, chercheront à combiner une activité économique avec des perspectives éthiques, sociales et environnementales. On voit même des entreprises classiques se transformer en structures d’économie sociale. Sans parler de vases communicants, il existe une contagion sur le marché par ce type d’entreprises, et un nouveau souffle entrepreneurial porté par des gens qui autrement n’auraient pas entrepris dans l’économie classique. »

La question demeure: les coopératives et ASBL, font-elles le poids face aux grosses entreprises, aux start-up ou même au commerce en ligne ?

A nouveau, il ne faut pas opposer l’un à l’autre. Les grandes entreprises, les start-up et le commerce électronique peuvent être sociaux s’ils le souhaitent. Ce n’est bien sûr pas le modèle dominant pour le moment et ça ne risque pas de l’être en 2018, mais pour Sybille Mertens, on est quand même à un moment charnière. » Quand vous prenez le temps de discuter avec les acteurs économiques et que vous montrez tout l’intérêt de ces modèles d’économie sociale, vous sentez qu’il y a une possibilité réelle de basculement. Évidemment, c’est en fonction du nombre de personnes qui seront convaincues et qui connaîtront ces modèles qu’on pourra aller vers une transition plus affirmée. «