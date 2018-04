Ce dimanche se déroulera pour la deuxième édition de l’opération « Tours Ouvertes en Province de Liège« . Le public pourra grimper dans 12 tours, essentiellement des clochers d’église à Liège, Visé, dans la région hutoise et en région verviétoise. Des lieux très rarement visitables. Julien Bader et Philippe Collette ont grimpé dans le campanile de l’Hôtel de Ville de Verviers qui fait partie du programme, en compagnie de Marie-Madeleine et Anne-Lise Crickboom qui font partie de l’organisation.