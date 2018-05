3500 foyers sans eau potable à Clavier

C’est une conséquence directe des intempéries de ce jeudi. Un captage a été inondé en Province de Liège. Et plusieurs villages ont été privés d’eau potable, du côté de Tinlot, Ouffet, Durbuy ou encore Clavier.

C’est dans un captage situé au bord du Hoyoux que le problème a eu lieu. La rivière a débordé ce jeudi soir venant salir le captage d’eau qui se trouve à quelques mètres du cours d’eau. L’eau a donc été directement déclarée impropre à la consommation. Hier soir, tous les habitants concernés ont reçu un message d’alerte sur leur gsm via le nouveau système mis en place au niveau fédéral. Philippe Dubois, bourgmestre de Clavier explique: « On a transmis le message aux services fédéraux qui, par les données qu’ils ont via les opérateurs téléphoniques peuvent prévenir tous les citoyens d’une zone qu’on a déterminée avec eux ».

Avec 6000 compteurs, la plus petite intercommunale de distribution d’eau de Wallonie essaye d’éviter les désagréments pour ses clients. Pour l’instant, tous les riverains sont encore alimentés en eau mais dans certains villages, elle est potable, dans d’autres, elle ne l’est plus et le débit a sensiblement diminué. « La moitié du réseau qui est fournie par la CILE, cette eau-là, c’est de l’eau potable. Tandis que pour l’autre moitié, il est conseillé de bouillir l’eau parce que pour l’instant, ce sont nos réserves de la nuit passée et puis, l’eau est fournie par la protection civile, je pense qu’elle est potable mais par précaution, on peut dire que pour la boire, il serait préférable de la faire bouillir » explique Gérard Laval, président de l’intercommunale de distribution d’eau CIESAC.

La protection civile va continuer à alimenter les différents réservoirs de l’intercommunale pour éviter les coupures d’eau dans le réseau de distribution de la région. L’eau sera déclarée potable partout dès confirmation des analyses bactériologiques prévues pour ce dimanche.

Dès cet après-midi, pour les habitants qui n’ont pas d’eau potable, d’énormes bidons d’eau vont être remplis et disponibles, notamment sur la place centrale de Clavier-Station. Les habitants peuvent également se renseigner sur le site internet de la commune pour plus de précisions.