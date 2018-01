4 milliards d’euros de chiffre d’affaires pour Carrefour Belgium en 2016

En 2016, l’entreprise Carrefour Belgium a enregistré un chiffre d’affaires de 3,9 milliards d’euros pour un bénéfice de 65,5 millions d’euros pour l’exercice 2016, selon le dernier bilan publié sur le site de la Banque Nationale. L’entreprise figure à la troisième place dans le secteur de la distribution en matière de chiffre d’affaires, derrière Colruyt et Delhaize, peut-on lire dans le Trends Top de Trends Tendances.

En 2016, le nombre moyen de travailleurs chez Carrefour Belgium s’élevait 3.118 personnes à temps plein et 8.638 à temps partiel pour un total de 8.521,6 équivalents temps plein (ETP).

Carrefour compte en Belgique 45 hypermarchés, dont 44 en gestion propre et un franchisé, 443 supermarchés, dont 39 en gestion propre et 296 magasins « Express », tous franchisés.

1233 emplois menacés

Le plan d’économies présenté jeudi en conseil d’entreprise extraordinaire concerne 1.053 personnes dans les hypermarchés et 180 au siège central. Les hypermarchés Belle Île à Liège-Angleur et celui de Genk (Limbourg) devraient fermer leurs portes en juin prochain, selon les syndicats. Trois hypermarchés deviendront des « market » et l’hypermarché de Turnhout verra sa surface réduite.

Rappels des faits :