48e campagne des Îles de Paix du 12 au 14 janvier

La 48ème campagne de récolte de fonds et de sensibilisation des Îles de Paix se déroulera du 12 au 14 janvier prochain au profit de projets axés sur l’agriculture familiale durable que l’ONG mène au Bénin, au Burkina Faso, en Ouganda, en Tanzanie et au Pérou, annonce mercredi l’organisation.

Quelque 40.000 bénévoles se mobiliseront durant ces trois jours et sillonneront la Wallonie et Bruxelles pour vendre le symbole des Îles de Paix, les modules en forme de bonhomme, ainsi que des bracelets, des sacs en coton et des essuies. L’association espère franchir le seuil du million d’euro cette année.

Depuis 2017, Îles de Paix vise à « diffuser des techniques simples, peu coûteuses, facilement reproductibles et respectueuses de l’environnement » par le biais de formations et de suivis rigoureux sur place.

Au total, 300.000 agriculteurs sont accompagnés « pour qu’ils puissent mieux nourrir leur famille et améliorer leurs conditions de vie ». « Ils peuvent ainsi arriver à produire plus de céréales avec moins d’engrais chimiques, faire pousser des légumes avec moins d’eau, agrandir leur élevage et améliorer la santé de leurs animaux », explique l’ONG. « En débattant de pratiques observées ailleurs, de nombreuses expérimentations sont choisies et testées par les paysans: fumure organique, réalisation de compost à base de déjections animales, associations de cultures, nouvelles façons de travailler le sol, amélioration du cadre de vie et aménagement de leurs fermes ou parcelles. »