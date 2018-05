8-Mai: un ancien combattant conseille à Macron d’être « ferme avec les gauchos de la politique »

Emmanuel Macron lors des commémorations. –

BFMTV

Ce mardi, durant la célébration de la capitulation allemande devant les Alliés du 8 mai 1945, un ancien combattant de l’armée française a demandé au président de la République de se montrer ferme à l’égard de « tous ces gauchos de la politique ».

Emmanuel Macron a présidé ce mardi la cérémonie du 8-mai à Paris. Durant celle-ci, il est allé à la rencontre d’anciens soldats de l’armée française, leur serrant la main sous les drapeaux. L’un d’entre eux, devant les caméras de France 2, lui a donné son point de vue. « Si je peux me permettre, soyez très ferme avec tous ces gauchos de la politique qui ne veulent que foutre la merde! », s’est-il exclamé.

« Regardez-moi faire », répond Macron

Balançant à l’évidence entre amusement et embarras, Emmanuel Macron a rétorqué: « Ne vous inquiétez pas. Regardez-moi faire. Je ne commenterai pas ce que vous avez dit. Il faut que tout le monde puisse s’exprimer, mais il faut qu’il y ait un peu d’ordre. En tout cas, on continue et on avance ».

« Okay », a répliqué l’ancien combattant, avant de remercier le chef de l’Etat à l’issue de cet échange.