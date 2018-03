A Arlon, le guichet de l’énergie souffle ses 30 bougies. Les parcs naturels de la Haute Sûre Forêt d’Anlier, de Gaume et de la Vallée de l’Attert organisent plusieurs animations à l’occasion de cet anniversaire. A partir d’aujourd’hui, des classes de primaire et secondaire seront sensibilisées à plusieurs thématiques liées à l’énergie : les économies d’électricité et d’eau. L’or bleu qu’il faut économiser comme nous le rappelle Elisabeth Tonglet du programme du parc naturel de la vallée de l’Attert :

« Du point de vue biologique ce n’est pas facile, et pour nos bourses non plus, il faut penser à économiser l’eau au maximum. Ensuite l’eau n’est pas facilement potable, il faut la nettoyer, il n’y a que 0.2 % d’eau directement disponible et potable sur terre. »

Et à l’occasion de ces 30 ans, il y a une exposition à voir au guichet de l’énergie.