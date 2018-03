A Berchem-Sainte-Agathe, le bourgmestre voudrait décrocher un quatrième et dernier mandat

A première vue, Berchem-Sainte-Agathe reste une commune épargnée par les orages qui secouent la région. Longtemps considérée comme une commune paisible et résidentielle du Nord-Ouest de la Région bruxelloise, de sérieux défis se profilent néanmoins. Berchem-Sainte-Agathe, n’échappe pas au phénomène de rajeunissement et de paupérisation que l’on constate aussi chez ses voisines, Koekelberg ou Ganshoren. Dans les prochaines années, cette petite commune de 24.000 habitants devra donc faire cohabiter harmonieusement l’ancienne génération de berchemois (celle qui s’est installée dans la commune au cours des années 70) et la nouvelle, moins favorisée et culturellement plus diversifiée.

Une évolution que chacun ressent, même si un rapide coup d’œil sur les chiffres ne la traduit pas encore vraiment. Ainsi la population de Berchem-Sainte-Agathe reste un peu plus aisée que la moyenne régionale et le taux de chômage inférieur à celui des autres communes bruxelloises. 52% des habitants sont propriétaires de leurs logement (contre 38% en moyenne dans la région bruxelloise). Et les prix de l’immobilier semblent échapper pour le moment à la flambée constatée dans d’autres communes de la deuxième couronne. Oui, Berchem-Sainte-Agathe devrait conserver pour quelques temps encore, sa réputation de commune où il fait bon vivre.

Et ce n’est pas le bourgmestre cdH, Joël Riguelle, qui dira le contraire. Il termine cette année un troisième mandat à la tête de la commune. Sa Liste du Bourgmestre (10 sièges), était alliée avec le MR (6 sièges), pour lui assurer une confortable majorité de 16 sièges sur 27.

« Nous avons beaucoup investi dans les briques, nous devrons maintenant investir dans l’humain »

Lorsque nous le rencontrons dans son bureau à la maison communale, Joël Riguelle profite d’un jour de relâche dans son autre passion : le théâtre. Sa liste pour les prochaines élections n’est pas encore prête. « Nous voudrions l’ouvrir à la société civile. En attendant, nous avons lancé un questionnaire en ligne pour mieux cerner les envies ou les priorités des habitants. » Car il reste du pain sur la planche et le bourgmestre le reconnait. « Nous avons ouvert notamment une nouvelle école primaire, une crèche, une bibliothèque, un complexe sportif. A présent, il faut retisser du lien entre les gens. investir dans l’éducation, le sport et la culture ». Avec quel partenaire? Avec le MR-Open Vld? Pourquoi pas ! ajoute le bourgmestre, dont on nous dit pourtant qu’il aurait peu apprécié (c’est un euphémisme!) le départ de l’échevin CD&V, Vincent Riga, en décembre 2016, pour rejoindre l’Open Vld.

Et le MR, justement, comment voit-il l’après élection?

Prudemment, Michaël Vander Mynsbrugge n’exclut rien, et certainement pas une reconduction du tandem actuel. Mais il faudra voir si l’actuel bourgmestre aura digéré le passage de Vincent Riga, du CD&V à l’Open Vld. « Il faut reconnaître que ces dernières années, nous avons fait du bon boulot », reconnait la future tête de liste MR. Et pour l’après 2018, nos priorités iront vers la sécurité, la mobilité (en élargissant la zone bleue et en décourageant les voitures ventouses en journée) et la propreté publique.

Le PS pourrait-il jouer les trouble-fête?

Dans l’opposition ces dernières années, le PS avait obtenu en 2012, 13,5 % des voix et 4 sièges au conseil communal, ce qui en faisait la première force d’opposition à Berchem-Sainte-Agathe. Mais après 2018, Yonnec Polet entend bien faire partie de la majorité avec son partenaire du sp.a. Avec qui d’autre? « nous n’avons pas d’exclusive, il faut juste des points de convergence sur les enjeux locaux et des personnalités compatibles ». Mais encore? « Avec le Cdh du bourgmestre, pourquoi pas? ».

« Nous voulons, à Berchem, plus de logements accessibles et en particulier de logement social, en réponse au boom démographique. Stimuler l’emploi des jeunes et accorder globalement plus d’attention à la jeunesse, à tous les jeunes »! Yonnec Polet déplore notamment les sommes importantes consacrées par la commune à la pratique du paddle ou du hockey au détriment de sports plus populaires.

Les Verts visent 4 sièges, soit un de plus qu’aujourd’hui

« Nous avons fait un bon boulot dans l’opposition mais notre commune a besoin d’un collège avec un nouveau souffle ». Un nouveau souffle que Thibaut Wauthier voit forcément irisé de vert. L’actuel président de la section locale d’Ecolo, ne figurera toutefois pas en tête de la liste écologiste (il sera en deuxième position). C’est en effet Katia Van Den Broucke qui occupera cette place. Avec un souhait pour l’après 2018 : augmenter la participation citoyenne.

Dans l’opposition depuis 5 ans, DéFI rêve de remonter dans une future majorité

Celle qui emmènera la liste DéFI en octobre prochain ne cache pas sa volonté : Laure De Leener veut remonter dans la future majorité pour élargir l’horizon d’un tandem (LB-MR avec l’Open Vld) qu’elle a jugé un peu frileux sur certains dossiers ces dernières années. Et pour cela, DéFI devra se rendre incontournable en obtenant au moins 3 ou 4 sièges en octobre ( au lieu de 2 actuellement). « Le bourgmestre est un bon gestionnaire mais selon nous, il ne s’est pas mis suffisamment à l’écoute des citoyens ». Par ailleurs, Laure De Leener insiste sur la nécessité de se mettre s’ouvrir à la jeunesse. « Elle a parfois, moins de moyens, moins de diplômes mais elle est là et ne doit pas être exclue de nos politiques ».