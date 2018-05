A Braine-l’Alleud, les élèves de l’Athénée royal se souviennent

« Je suis passeur de mémoire », c’est la thématique autour de laquelle les élèves de l’Athénée royal de Braine-l’Alleud ont travaillé cette année. Ce projet, entamé en octobre, a impliqué tant les élèves de l’enseignement général, que du technique et du professionnel, de la première à la septième année, dans des cours aussi variés que français, histoire, sciences ou encore menuiserie. « C’est vraiment un projet moteur inscrit dans l’ADN de l’établissement », insiste le préfet des études, Jean-François Simons. L’aboutissement de ce projet est une exposition, intitulée « Souviens-toi », présentée au public pendant toute cette semaine où l’on commémore la fin de la seconde guerre mondiale.

Les familles se sont prêtées au jeu

Tout est parti d’une rencontre : la visite au sein de l’établissement de Paul Sobol, rescapé du camp de concentration d’Auschwitz. Une visite qui a marqué les élèves de troisième année de Jérémy Hellebuyck, professeur d’histoire. « Comme cette matière n’est vue qu’en rhéto, et qu’ils ne sont qu’en troisième, ils étaient relativement incrédules. C’était mon devoir de professeur d’histoire de recontextualiser et de leur montrer ce qui s’était passé », raconte l’enseignant. Le projet a rapidement débordé du cours d’histoire. En mathématique, la classe a appris à coder, comme Alan Turing. En sciences, les rhétos ont fait la démonstration, autour de l’ADN, que la race aryenne n’existait pas. En français, Nathalie Heymans, a amené ses élèves à travailler sur l’histoire de Braine-l’Alleud pendant l’occupation, sur base de nombreux documents fournis par les familles. « Ca a été une découverte extraordinaire, s’enthousiasme-t-elle. Ils ont fait des recherches sur leur propre histoire et cela a été mis en valeur ».









Les élèves ont mis à l’honneur l’histoire de leur famille – © S. Vandreck

Des guides de quinze ans

Jona, élève de troisième année, est ainsi venue avec l’histoire de son grand-père, gendarme salué par la Résistance : « Il était gendarme à Soignies. Un jour, des résistants sont venus pour tuer une collaboratrice qui travaillait avec lui et il ne s’est pas interposé. Ce qui a fait qu’il a été fait prisonnier, mais à la fin de la guerre, il a été libéré », témoigne la jeune fille. Avec d’autres élèves de sa classe, elle jouera le rôle de guide dans l’exposition. Du haut de leurs quinze ans, quel message ces jeunes « passeurs de mémoire » veulent-ils faire passer? « Il ne faut pas rester dans l’ignorance. Il faut aller chercher des informations, avant de croire ce qu’on nous dit », répond Wilfried. « Il faut transmettre tout ce qu’on sait, pas seulement sur la seconde guerre mondiale, mais aussi sur tout ce qui se passe aujourd’hui dans le monde entier », ajoute Jona. A la sortie de l’exposition, un mur des passeurs de mémoire, fabriqué par les élèves de menuiserie, invite les visiteurs à laisser leur message pour les générations futures. L’exposition est ouverte pendant une semaine aux groupes. Par la suite, elle sera amenée à voyager dans différents établissements.