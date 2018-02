A Charleroi comme ailleurs en Belgique, les policiers bientôt équipés de bodycams

Vous verrez bientôt des policiers en uniforme, armés et équipés d’une caméra fixée sur leur torse lors d’une intervention. C’est ce qu’on appelle une » bodycam « . Une loi vient d’être adoptée par la Chambre pour autoriser ces caméras embarquées. Mais comment sont-elles perçues par les policiers eux-mêmes ? L’accueil est plutôt mitigé.

Cela fait longtemps que certains réclament ces caméras. A la police de Charleroi, par exemple, on pense que c’est tout bénéfice pour les policiers mais aussi pour les citoyens.

Pour David Quinaux, porte-parole de la police de Charleroi, « Ca va empêcher le citoyen d’avoir des accès de violence en se disant de toutes façons ce sera sa parole contre la mienne. Donc là on aura déjà des éléments de preuve à présenter à la magistrature. Et puis aussi ça va empêcher peut-être le policier de déraper à un moment ou à un autre et donc ça va probablement en calmer certains. »

Il y a toutefois plusieurs bémols qui tempèrent cet enthousiasme. Il n’y a ainsi pas de financement prévu par le gouvernement fédéral. Ce sont les zones de police qui vont devoir investir sur fonds propres. Puis il y a les exigences des agents concernés qui veulent un cadre légal et strict.

Patrick Coulon, inspecteur spécialisé dans les interventions difficiles dans la zone de Châtelet-Farciennes-Aiseau-Presles, est de cet avis : « L’utilisation des images doit être cadrée mais aussi l’utilisation même de ces caméras-là. Est-ce que c’est quelque chose qui va filmer pendant huit heures ? Ou, si ça ne filme pas pendant huit heures, à quel moment je vais devoir ou pouvoir allumer cette bodycam ? Et donc tout ce contexte d’utilisation-là doit être bien cadré au niveau de la législation. »

Le cadre sera donc à définir plus précisément. Ce qui semble acquis jusqu’ici c’est que les policiers quand ils utiliseront ces caméras devront prévenir les personnes filmées.