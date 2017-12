A Courcelles, la fabrication des multiples boudins de Noël bat son plein

Un bon morceau de boudin, c’est un petit plaisir pour beaucoup de gens à la Noël. C’est une tradition bien établie dans la région de Charleroi et c’est un incontournable dans les vitrines des boucheries. Dans les grandes surfaces aussi, on propose du boudin. Et il vient pratiquement toujours de l’entreprise carolo Milioni installée auparavant à Marcinelle et aujourd’hui à Courcelles. La période de Noël est de très loin la plus importante de l’année pour elle. Les 25 travailleurs ne comptent plus leurs heures.

Cédric Dardenne est le chef de production de l’entreprise et confirme: « On met un peu notre vie de famille de côté. C’est quinze jours, trois semaines de l’année où on est chez Milioni quasiment à temps plein. »

Luc Van Humskerken, le responsable qualité, précise que ce rythme s’explique effectivement par le volume des commandes: « Nous réalisons à peu près 30% de notre chiffre d’affaires sur la fin de l’année. Et nous produisons à peu près trois fois plus à la période de Noël qu’en temps normal. »

Soit environ quinze tonnes de boudins blancs et noirs chaque jour. Un produit de qualité qui, par rapport à des temps plus anciens, doit maintenant faire face à des clients exigeants.

La production est journalière et, donc, on ne peut plus fraîche. C’est ce qui fait la différence selon Luc Van Humskerken: « Nous livrons le jour où nous recevons la commande et la grande surface trie notre commande pendant la nuit pour livrer les grands magasins le lendemain matin. »

40 variétés différentes sont fabriquées pour la Noël. Et il y a des best-sellers comme le blanc-mandarine, le noir-raisin, le noir-Grand-Marnier et le noir-spéculoos. Plus étonnant: le blanc-cuberdon commence aussi à bien se vendre.