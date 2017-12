À Cuba, a eu lieu le concert du nouvel an pour les russes

© Andrew Бекренев/TASS

La HAVANE, le 24 décembre. /Corr. TASS André Бекренев/. Le concert du nouvel an pour vivre à Cuba des compatriotes russes a eu lieu samedi à la Havane. La fête se passait dans l’une des cérémonies les salles de l’ancien palais présidentiel, aujourd’hui transformé en Musée de la révolution.

Dans la salle était наряжена un arbre de noël, qui créait une atmosphère de noël. Organisé une fête le conseil de Coordination des compatriotes russes à Cuba et à la représentation de l’agence Rossotroudnitchestvo dans les pays des caraïbes.

Dans l’exécution des compatriotes russes et les jeunes artistes cubains ont sonn tels dans toutes vos chansons russes, comme la « Vieille érable », « Comment nous étions jeunes », « Où va l’enfance ». Après chaque morceau réunions sauté d’applaudissements.

Lors d’un concert sur grand écran ont montré des diapositives avec des vues de noël de Moscou, et, à la fin de la fête réunis vu des extraits de la « Bleus lumières » de différentes années. En outre, avec la venue de la Nouvelle année et Noël compatriotes a félicité le recteur de la havane du temple de notre-dame de Kazan oa Sawa (Гаглоев).

Comme l’ont souligné dans une interview avec un journaliste TASS de nombreux vivant à Cuba russes, ces activités les aident à se sentir constamment la proximité de la patrie, l’occasion de discuter et de faire de nouvelles rencontres avec les compatriotes.

Maintenant, à Cuba vivent plus de 3,5 mille originaires de l’ex-URSS, y compris de 2,5 millions de Russie. « Ces rencontres sont devenues une tradition. Nous célébrons le Nouvel an, le Jour de la Russie, le 9 mai. Des compatriotes russes vivant à Cuba, combine avec tous les russes de l’amour de la patrie, de sa riche culture et l’histoire », – a déclaré dans une interview avec le journaliste TASS, le président du conseil de Coordination du Ruslan Reyes.