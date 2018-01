À Davos, a été organisée une manifestation de protestation contre le forum économique et l’implication de Trump

© Marguerite Шпилевская/TASS

DAVOS, Suisse, le 23 janvier. /TASS/. Un groupe d’activistes a organisé un piquet dans le centre de Davos, où le lundi commencé à la 48e réunion du forum économique Mondial. Les manifestants opposés à la réalisation de l’événement et la participation du président AMÉRICAIN Donald Trump, le correspondant transmet TASS.

Les manifestants ont déployé deux affiches, l’une d’entre eux ont été écrits de la phrase, envoyent à la déclaration de Trump en ce qui concerne les pays d’Afrique et d’Haïti, le président américain, selon les MÉDIAS, a qualifié de « sales trous ».

Encore une affiche, qui ont déployé les manifestants à Davos contenait la mention « le Paradis des gangsters ».

L’intervention de manifestants a été de courte durée: dès qu’ils se sont installés et ont déployé les deux affiches de la police suisse sortit dans la rue et plusieurs discours, déchirant les affiches déployées sur двухметровых сугробах.

Trump est l’un de ceux avec lesquels nous sommes en désaccord. Nous protestons contre la tenue du forum depuis plus de 15 ans. Trump n’est que l’une des personnes avec qui nous sommes en désaccord, il suffit de le plus un symbole de ce monde. Nous avons protesté toutes ces années, et peu importe, il viendra ou pas d’ici », – a déclaré aux journalistes l’un des militants, prsente Alex.