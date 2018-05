À Ekaterinbourg, une exposition de TASS « Les images »

EKATERINBOURG, le 19 mai. /TASS/. Culturel et pédagogique du projet la plus ancienne de l’agence d’information de Russie TASS – « Les cadres. TASS ouvre les archives » commence à « Yeltsin Centre d’Ekaterinbourg. Travailler dans les meilleurs photojournalistes de l’agence ne sont pas déjà connues du grand public, présenteront dans la capitale de l’Oural pour la première fois.

« La partie la plus importante de l’exposition est consacrée à l’histoire de notre agence, qui en septembre 2018 atteint l’âge de 114 ans, a déclaré à la veille de l’ouverture de l’exposition, le directeur général TASS Sergueï Mikhaïlov. – Les journalistes TASS sur la dette du service ont été témoins et acteurs directs des événements les plus importants. Les spectateurs auront la possibilité unique de se familiariser avec tous les dirigeants de l’agence, à partir de 1917, nous allons l’expliquer et de démontrer, à l’aide d’une technique de transfert de l’information ».

L’exposition comprend plus d’un millier de sites historiques et des centaines de photos modernes de plus de 250 auteurs. Elle couvre la période allant du début du XXE siècle et jusqu’à nos jours, de 20 chapitres thématiques: l’histoire de la formation de l’industrie, de la Grande guerre Patriotique, la conquête de l’Arctique et de l’espace, le style et la mode, l’art et la culture, le sport de la victoire. Les visiteurs peuvent voir des visages familiers de personnages célèbres de l’art et du cinéma, des scientifiques, des astronautes, des sportifs, des politiciens, des chefs d’etat. Parmi les héros de photos – Valentina Terechkova, Edita, Iosif Kobzon, Vyacheslav Zaitsev et beaucoup d’autres.

Премьерным deviendra une section de l’exposition « ТАССвердловск ». Sur le noir et blanc photos d’Anatolie Грахова, Valeria Бушухина, en Anatolie Семехина et d’autres dépeint les grands événements, dont l’intervention des champions III de l’hiver de la Spartakiade des peuples de l’URSS en danse sur glace Ludmila Пахомовой et Alexandre Gorshkova (1974), le concert du chœur d’enfants dans le nouveau Palais de la culture de plantes « Uralmash » (1981). Ici, il est possible de voir une photographie rare, le premier secrétaire Du comité régional du PCUS de Boris Eltsine à Lénine communiste travailleur bénévole dans Sverdlovsk, datant de 1979 année.

L’atmosphère de l’exposition donnent à la technologie multimédia moderne. Les organisateurs recommandent de télécharger l’application mobile gratuite « ТАССнимки » pour iOS et Android. L’application reconnaît certaines photos et affiche des informations sur l’écran de votre smartphone. « En particulier, avec l’aide de la technologie, vous pouvez trouver sur l’un des premiers gratte-ciel et les caractères industriel de Sverdlovsk – bâtiment administratif de l’usine « le Rubis », se familiariser avec l’histoire de l’usine « Uralmash », et la photo avec les membres du club des jeunes astronautes, le « Maître » Svetlana Moiseenko et Paul Лисицыным littéralement la vie », – dit dans le département de la communication d’entreprise TASS.

Avec l’aide de la technologie « sound douche » les visiteurs entendront l’histoire de la création d’images de la part des auteurs. En outre, les organisateurs ont préparé pour les visites, les conférences sur le passé et l’avenir de la photographie, l’analyse des photos des visiteurs avec des experts TASS. Les jeunes propose des visites guidées et des quêtes, ainsi que des classes de maître- « cartes Postales du passé » et « faites votre bande dessinée ».

Le samedi, l’entrée à l’exposition sera réalisée par un seul billet de toute la russie d’actions de la « Nuit des musées ». Les autres jours, du 20 mai au 12 juin, entrée libre.

Pour la première fois le projet présenté dans le Manège – 1-24 novembre 2017, il a visité plus de 60 milliers de moscovites et les visiteurs de la capitale.

Les co-organisateurs de l’exposition à Ekaterinbourg, l’avocat du « Yeltsin Centre » et TASS, avec le soutien du gouverneur de la région de Sverdlovsk. Le partenaire de l’Oural minière iron and steel company (LLC « UMMC-Holding »). Les partenaires officiels: BCS ultima a private banking, SOCIÉTÉ AK « Ural airlines », le musée Polytechnique de Moscou).

Information des partenaires et d’information de l’agence Ura.ru et « Euro-asiatique nouvelles », le portail des « Moments », la station de radio « Radio le parisien – Ekaterinbourg », « la Pluie d’Argent – Ekaterinbourg » et « l’Echo de Moscou – Ekaterinbourg », la chaîne de télévision OTV, « Quatrième voie », ATN et le canal 10.