A eu lieu à Moscou la première mondiale de la comédie musicale sur glace « Rouslan et Ludmila »

Tatiana Навка

© Pierre Kovalev/TASS

Dans la capitale, au palais des sports « Megasport » a eu lieu la première mondiale de la comédie musicale sur glace « Rouslan et Ludmila ».

Les rôles principaux ont accompli championne olympique en danse sur glace Tatiana Навка et cinq fois champion des états-UNIS dans la danse sur glace Pierre Tchernychev.

Le rôle de l’Черномора a accompli le multiple champion d’Italie Ivan Ригини, le prince Vladimir – le champion olympique de Viktor Petrenko. Dans la mise en scène également assisté par le multiple champion de France Philippe Канделоро, double médaillés des championnats d’Europe de Margarita Дробязко et Повилас Ванагас et d’autres.

Le même poème d’Alexandre Pouchkine dans la forme de la chanson retentit dans l’exécution de Philippe Kirkorov, Ani Lorak et Alexandre Панайотова.

« Merci à tous pour la première! Je suis le plus heureux », écrit – elle Навка dans votre compte Instagram.

Merci à tous pour la première!!!!!❤️❤️❤️ Je suis le plus heureux! Video by @anitatsoy

La publication de Tatiana Navka (@tatiana_navka) le 24 Déc, 2017 at 12:22 PST

Le chanteur Philippe a remercié le Навку pour l’occasion « de nouveau plonger dans le monde magique d’Alexandre Pouchkine et de sa grande épopée « Rouslan et Ludmila ». « Comment étaient heureux mes enfants de tout ce qui se passait sur la glace », a écrit le chanteur dans son Instagram. Il a également exprimé sa gratitude режиссерско-mise en scène le groupe dirigé par Alexis sechenov a.

Au seuil de la Nouvelle ,en 2018, grâce à notre bien-aimé et de la légendaire Reine de Glace – TATIANA НАВКА @tatiana_navka et son équipe extraordinaire ,nous sommes tous, et les spectateurs dans la salle et ceux qui ont donné leur voix principale de fabuleux personnages de cette incroyable Contes de fées ,ont reçu à nouveau l’occasion de se plonger dans le monde magique d’Alexandre Pouchkine et de sa Grande Épopée de ROUSLAN ET LUDMILA», qui m’ont fait confiance pour exprimer très complexe et responsable du parti et le rôle de ЧЕРНОМОРА!!!! Comment étaient heureux mes enfants @allavictoriyakirkorova et @martinkirkorov de tout ce qui se passait hier sur la glace!!!!! Et bien sûr, de rencontrer sur cette star de la première de la quasi-totalité de Moscou et de tous ses amis @vyudashkin @gyudashkina @marinayudashkina @anilorak @igorgulyaevofficial @agalarovaras @alika_smekhova @anitatsoy @jasminshorofficial @nikolaibaskov @ddborisov @eteri_p @verberalla @katiaverber et de nombreux de nombreux beaucoup de ceux qui aiment encore les Contes de fées et croit dans ces miracles sur la glace!!!!Une fois de plus – faible avant toute режиссерско-mise en scène un groupe dirigé par Alexis sechenov a @_sechenov.com_ et bien sûr encore une fois à TANIA pour cette belle étonnante des vacances de luxe au présent de Théâtre et de Conte de fées sur la glace, qui durera encore 17 jours!!! Dépêchez-vous de voir ce merveilleux spectacle, qui n’ont pas encore vu!! Il vaut la peine de regarder!! Look by @Style gucci by @arsenairapetov Video by @phot.on #русланилюдмила #татьянанавка #TCHERNOMOR #филиппкиркоров #soldout

La publication de Philippe (@fkirkorov) le 24 Déc, 2017 at 1:12 PST

Pop et le chanteur d’opéra Nicolas Basque juste écrit « sold-out! ».

Première #русланилюдмила @tatiana_navka est sold out!!!

La publication de Nicolas Basque (@nikolaibaskov) Déc 23, 2017 at 8:10 PST

Ani Lorak a appelé la vue un véritable voyage dans le conte de fées ».

Merci à @tatiana_navka pour une merveilleuse fête! C’était un vrai voyage dans un conte de fées. Bravo! #русланилюдмила

La publication de l’Ani Lorak (@anilorak) Déc 23, 2017 at 10:58 PST

La chanteuse Anita Choi a félicité Навку avec succès et a conseillé aux abonnés de voir le spectacle.

Les amis, aujourd’hui je suis avec un plaisir regardé la première du spectacle sur glace de Tatiana Навки « Rouslan et Ludmila »! En vérité, mes vidéos, est monté à la hausse de l’émotion, de la poursuite, ne transmet pas toute la beauté du spectacle. Mieux, allez voir le spectacle en direct! Cher @tatiana_navka , félicitations! C’est un succès! ❤ #русланилюдмила #ледовоешоу #татьянанавка

La publication de Anita Tsoy (@anitatsoy) Déc 23, 2017 at 3:49 PST

Le député de la Douma d’etat Svetlana Журова a noté que lors de la présentation utilisé par un grand nombre d’effets spéciaux. « C’est l’univers marin, conçu sur la glace – captive », écrit – elle Журова dans Instagram.

Une comédie musicale sur glace «Rouslan et Ludmila». Très nombreux ont été les effets spéciaux! C’est l’univers marin, conçu sur la glace, – captive #русланилюдмила #навкашоу #навка #татьянанавка @tatiana_navka

La publication de Svetlana Журова (@szhurova) le 24 Déc, 2017 at 1:17 PST

Les créateurs de la comédie musicale ont pris comme base pour le genre de l’opéra-rock, et a attiré des compositeurs Irakli Миндадзе et le Roman Ignatiev. Au-dessus de l’échelle des spectacles plus d’un an ont travaillé 1,5 mille personnes en scène et des techniciens.

La série de spectacles sur glace durera jusqu’au 7 janvier. Ensuite, les créateurs de la comédie musicale envisagent tournée à l’étranger.