A eu lieu la cérémonie de remise des prix « Golden Moukhine »

MOSCOU, 13 janvier. /Corr. TASS Olga S/. Moscou, Le théâtre (MGT), sous la direction de l’artiste du peuple de la fédération de RUSSIE Sergueï Безрукова a distribué le samedi de nouveaux lauréats de son prix du « Golden Moukhine ». La cérémonie a été consacrée à la четырехлетию de théâtre et s’est déroulée la deuxième fois, parmi les nominés figurait également directeur artistique MGT, qui, cependant, le prix n’est pas reçu, transmet TASS, le journaliste avec le lieu de l’événement.

« Le Oscar »

Prix spécial Golden Mukhin a été créée il y a un an à l’initiative du directeur artistique MGT Sergei Безрукова. La prime attribués lauréates des employés du théâtre, les acteurs, les musiciens, les artistes.

« Or la Veuve » est appelé « Губернским Oscar », car le prix est remis en plaqué or figurines – miniatures du monument дворнику (« Oscar » avec un balai et un chapeau) de la pièce « Plaqué or Moukhine » d’après la pièce de Vladimir Жеребцова fourni dans le Губернском théâtre.

Le 13 janvier, sous l’Ancien Nouvel an, à Moscou Губернском théâtre ont célébré la journée de la naissance – le théâtre avait quatre ans. En ce jour, pour la deuxième année consécutive dans le MGT ont reçu des primes spéciales d’Or Moukhine ».

Dans l’auditorium s’est réuni toute l’équipe du théâtre, les amis, les invités. Lors de l’attribution des primes acteurs пофантазировали sur le thème de l’histoire de l’apparition de la prime Golden Mukhin, ce qui aurait créé à la mémoire de simple berger-le chinois par le nom de Mu Hin, décédé sur une mine d’or, et depuis lors, sa statue dorée réchauffe les cœurs de tous rêvant de gloire. Suite à la scène a été livré à lui-même une statue.

Les lauréats

La cérémonie officielle a ouvert une remise de prix dans le certificat d’honneur de la nomination « le Maître de la MGT », le lauréat qui est devenu le plus ancien acteur de théâtre, artiste émérite de Russie Victor Bouffons. « Le plus снимающимся l’artiste » a été nommé Basile Shmakov. Pour « Meilleur rôle au cinéma et à la télévision » a reçu une prime Ilya Малаков, qui a joué personnage dans « la Légende de Коловрате ».

Les lauréats d’Or de Bordeaux » dans les différents acteur nominations sont devenus beaucoup d’artistes Du théâtre, dont Anna Tsang, Natalia Карагодина, Ludmila Менчинская, Dmitri Карташов, Victoria Скицкая, Natalia Шклярук, Sergueï Куницкий. Award de la « Meilleure actrice » (pour le rôle de Раневской, « la cerisaie ») a été récompensé par Karina Андоленко, et Anton Khabarov a obtenu d’Or de Bordeaux » pour le « Meilleur acteur dans un second rôle pour le rôle de Лопахина, « la cerisaie »). Prix dans la nomination « Meilleur casting » a également été marquée par toute la troupe du spectacle « la cerisaie ».

Metteur en scène de pièces de tchekhov il Sergey Bezroukov, étendu sur le prix dans la catégorie « Jouant réalisateur » pour le spectacle « Wysocki. Naissance d’une légende », où il est le metteur en scène, et l’un des artistes le rôle de la République, le prix n’est pas reçu. Directeur artistique MGT a cédé d’Or de Bordeaux » dans cette nomination à un autre « jouant du réalisateur » Anne Горушкиной, qui a joué Charlotte dans « la Cerisaie ».

Les lauréats du prix de l’acier est également chorégraphe Anna Гилунова, directeur adjoint de Catherine Михалькевич et le travail de la scène Sergey Мудрицкий et Eugène Гуськов, gagnants dans la catégorie « la Plus artistique монтировщики ».

À l’exception des employés MGT « Or Moukhine » a été présenté à de nombreuses années d’amis et partenaires qui aident au théâtre depuis les premiers jours de l’existence. Prix obtenu les partenaires du théâtre Mercury, une salle de concert Barvikha Luxury Village, ainsi que le Fonds de soutien socio-culturels de projets de serge Безрукова.