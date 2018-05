Le TERRIBLE, le 7 mai. /TASS/. Plus de 10 mille personnes rassemblera l’action « Immortel régiment » à Grozny, les participants se dérouleront au centre des avenues. S. S. Poutine et A. A. Kadyrov, a annoncé lundi à un ATTENTAT-ministre de la jeunesse de la République de Tchétchénie Isa Ibragimov.

« Le nombre prévu de participants de plus de 10 mille personnes, mais, comme l’a montré la pratique, en viennent beaucoup plus. Nous nous arrivent tous les jours des appels de ceux qui souhaitent prendre part à l’action. La préparation de l’itinéraire, les participants, les attributs, la scénarisation du plan et de la formation des volontaires s’occupait spécialement créé par le comité d’organisation », a déclaré l’interlocuteur de l’TASS.



Selon Ibragimova, dans la région, à la veille de la célébration de la 73ème anniversaire de la Journée de la Victoire sont également organisés pour la promotion des « rubans », le relais de la « Bannière de la Victoire » dans les écoles de la république, la rencontre des jeunes avec les vétérans de la Grande guerre Patriotique et les excursions.

« Comme nous le savons tous, les représentants de notre peuple héroïque et désintéressée ont combattu sur les fronts de la Grande guerre Patriotique, en témoigne la multitude de références historiques, des récits de témoins oculaires et de nombreuses récompenses. Grâce à un chapitre de la république de Рамзану Kadyrov réalisée et réalisée énorme travail sur la reconnaissance et à perpétuer la mémoire de nos compatriotes – les participants à ces événements. Et ces actions est, pour notre jeunesse savait sur le passé historique, se souvenait de l’histoire des exploits de nos compatriotes, чтила mémoire, était de leur courage et de l’amour de la Patrie », a déclaré le chef national du ministère de la jeunesse.

En 2017 dans les actions de « l’Immortel régiment » en Tchétchénie, il a été déclaré le 6 milliers de participants, mais en fait à une manifestation a réuni plus de 10 mille personnes. En tête de la procession du chef de la région Ramzan Kadyrov.

« L’immortel régiment » – l’action publique-d’une procession au cours de laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique, elle a lieu le Jour de la Victoire en Russie et dans d’autres pays. L’histoire de stock a commencé en 2007 à Tioumen, puis la procession s’est déroulée sous le nom de « la Parade des vainqueurs ». Le nom de « l’Immortel régiment » paru en 2012 dans la ville de Tomsk, en 2013, l’action s’est propagé dans plus de 120 villes. Un an plus tard sur la rue avec des portraits de famille-combattants sont sortis les habitants de 500 villes dans sept pays, à partir de 2015, l’action est officiellement devenue russe.