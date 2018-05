À la biennale de Venise s’ouvre », la Station de « la Russie »

MOSCOU, le 24 mai. /TASS/. L’exposition « la Station de « la Russie » s’ouvre solennellement dans le pavillon de la Russie dans les jardins Giardini à Venise. Ses principaux devenu le symbole d’un des chemins de fer russes, auxquels sont associés des événements importants dans la vie des gens de toutes sortes – des rois et dictateurs, des écrivains et des artistes, dit TASS commissaire du pavillon, recteur de l’Institut de nom Ig est-à-dire Repin Saint-Pétersbourg académie des beaux-arts de Sperme de saint-Michel.

La devise du XVI la biennale d’architecture de Venise, qui se tiendra du 26 mai au 25 novembre 2018, – « l’espace Libre ».

De la communication – l’une des questions vitales pour un pays aussi immense, comme la Russie, c’est une question russe de la genèse, a souligné Michel. « Chemins de fer russes, bien sûr, parmi les plus intrigantes de fait. Le cinéma, la littérature. « Anna Karénine », « Docteur Jivago ». Beaucoup d’étrangers rêvent de traverser l’Artiste. C’est l’une des plus fortes expériences dont rêvent les gens », dit – il.

Générale par le biais de la

Parmi les participants à l’exposition dans le pavillon de la Russie: Rafael Даянов (« la Fonderie partie-91 »), V. Krylov, A. Чурзин et i. Ассоров (Studio 911), Michel Beilin et Daniel Никишин (« Citadins/Citizenstudio »), Nikita Явейн, Ivan Règne (« Studio-44 »), Nicolas Choumakov (Метрогипротранс), Arden Vald, Anatoly Акуе et Daniel Zinchenko. Une attention particulière lors de l’élaboration de l’exposition prêtée инсталляциям et multimédia.

« Dans le pavillon présente des œuvres de toutes sortes. Nous voulons que les spectateurs une sensation énorme, pleine de drames », a déclaré le commissaire du pavillon.

Le pavillon russe sera stylisé sous la gare avec cinq salles. Dans la première salle – « Introduction à la géographie » – infographies sur les « chemins de fer, les voies et les gares, raconte sur eux comme le système circulatoire du pays. La salle suivante – « le Projet de dépôt » – les anciens et les modernes, les photos des gares et des passagers, des images avec des caméras de vidéosurveillance, ainsi que des présentations moderne les gares. Ci – après la « Salle d’attente de l’avenir – là les offres des jeunes de moscou, les architectes de développement de la place des trois gares à Moscou.

Nicolas II, Lénine, Bowie et la magie du paysage russe

« La bagagerie » est située dans le bas de la salle, les visiteurs verront ici sont de vrais soviétiques de la porte avec les cellules, устланными feutre, éclairé d’une lumière chaude, avec de courtes histoires liées les passagers célèbres. « La caméra de stockage est une question très personnelle. Là-bas, les gens quittent leurs choses, pliées dans des sacs, des valises, des sacs. Mais notre consigne est perçu comme la crypte de la mémoire », – a déclaré le commissaire du pavillon.

L’interlocuteur de l’agence a rappelé que c’est dans le train est arrivé une abdication de Nicolas II. « Parfois, le voyage changé le cours de l’histoire. Vladimir Ilitch Lénine est venu pour faire la révolution, contenues dans la partie scellée du wagon. Alexandre Soljenitsyne, en revenant de l’urgence, de l’émigration, symboliquement traversé tout le pays en train », a ajouté Michel. L’une des cellules dans « la bagagerie » consacré à David Bowie, qui a été impressionné par le pays, vu de la fenêtre d’un train. La légende de la musique rock est allé à un voyage en URSS en 1973, avec son ami, le batteur Jeff МакКормаком.

L’exposition se termine dans la salle où est projeté un film de Daniel Zinchenko « Sept jours en sept minutes ». « Il est parti de Moscou à Vladivostok, sur la rencontre avec le père noël, qui n’a jamais vu. Ceci est une autre caractéristique de la Russie – les proches, les personnes peuvent vivre dans différentes régions du pays et, pour se rencontrer, il faut beaucoup de chemin à parcourir », – a dit le saint-Michel.

Le réalisateur, à la demande des créateurs de la « Station « de la Russie », n’est pas выключал la caméra sur tout le chemin. « Nous allons présenter un film dans « вагонном de dialogue ». Même quelqu’un qui n’a jamais voyagé sur nos chemins de fer, sent la force du paysage, de la nature. Je regardais un film, il est certainement, il ya quelque chose de magique », – a expliqué le commissaire du pavillon.

Pas de politique

Saint-michel a souligné l’importance de la mission éducative de la biennale. Il a raconté qu’a été organisé un concours auprès des étudiants de l’Académie des beaux-arts, et les meilleures bientôt viendront à Venise. À son avis, c’est une expérience inestimable.

Comme l’a dit le commissaire de pavillon russe, sur le fond de la difficile situation politique ponts culturels entre la Russie et le monde ne sont pas détruits. Si parler de la biennale de Venise, beaucoup de nourrir les sentiments les plus chaleureux à notre pays.

« Maintenant, les liens culturels sont d’une importance particulière. Venise – un état dans l’état, avec sa vue de tous. Mais ici très bien se référer à la Russie », a ajouté Michel.

Il a également souligné le soutien apporté à un projet de « saisons Russes », grâce à laquelle cette année est l’ensemble franco-italiens de programmes culturels. Partenaire dans la mise en œuvre de l’exposition dans le pavillon a des chemins de fer.

La seizième Internationale d’architecture de la biennale de Venise se déroulera du 26 mai au 25 novembre 2018. Ses conservateurs ont Shelley Mcnamara et Yvonne Farrell. La principale exposition « espace Libre », qui comprend des travaux de 71 de l’architecte et du bureau de différents pays du monde, selon la tradition, situé dans le pavillon central des Giardini et à l’arsenale. Seront également présentées plusieurs projets spéciaux et, bien sûr, des expositions dans les pavillons nationaux, qui cette année aura 65 – plus que dans le passé.