À la demande de la Turquie, le co-président du parti kurde syrien arrêté à Prague

Important responsable kurde de Syrie, Saleh Muslim a été arrêté, samedi soir, à Prague, à la demande de la justice turque. Accusé d’être en lien avec un attentat commis à Ankara il y a deux ans, il encourt la peine capitale s’il est jugé en Turquie.

Saleh Muslim, ancien co-président du Parti de l’union démocratique (PYD) qui administre la région kurde de facto autonome dans le nord de la Syrie, a été arrêté à Prague, samedi 24 février, à la demande de la Turquie, a annoncé une coalition de partis politiques notamment kurdes syriens.

Ce haut responsable kurde a dirigé jusqu’à l’an dernier le PYD – bras politique des Unités de protection du peuple (YPG) – qui a installé unilatéralement dans le nord de la Syrie un système politique confédéraliste démocratique, inspiré des thèses néo-marxistes du dirigeant kurde Abdullah Öcalan, emprisonné en Turquie depuis 1999.

Ce mouvement est considéré par Ankara comme une extension du PKK turc (Parti des travailleurs du Kurdistan), qui mène une guérilla en Turquie depuis trois décennies.

Sous mandat d'arrêt depuis 2016

Saleh Muslim faisait l’objet depuis novembre 2016 d’un mandat d’arrêt émis par la Turquie, en lien avec un attentat commis à Ankara en février 2016 (29 morts), dans lequel il a nié toute implication.

La coalition TEV-DEM a dénoncé des "politiques hostiles" de la part de la Turquie, qui a "émis des mandats d'arrêt contre des personnalités (…) de la communauté" kurde syrienne, dont Saleh Muslim.

Une réunion confidentielle soutenue par les États-Unis

Ce dernier a été arrêté alors qu’il participait à une réunion internationale confidentielle soutenue par les États-Unis, a indiqué un responsable kurde à l’AFP. Un des participants, turc, a cependant pris une photo de Saleh Muslim qui a ensuite circulé dans les médias turcs.

La police tchèque a confirmé qu'un ressortissant étranger de 67 ans était en détention après avoir été arrêté samedi en vertu d'une notice Interpol émise par la Turquie, et qu'Ankara en avait été informé.

Vers une condamnation à mort en Turquie

Selon l'agence officielle turque Anadolu, M. Muslim doit être déféré devant la justice tchèque et Ankara a demandé son extradition. Il encourt la condamnation à mort s'il est jugé en Turquie.

Si M. Muslim était extradé vers la Turquie, il s'agirait de l'une des arrestations les plus importantes d'un responsable kurde par la Turquie depuis celle en 1999 d'Abdullah Öcalan, le leader historique du PKK, classé "terroriste" par la Turquie.

Ankara mène par ailleurs une offensive depuis janvier contre les YPG à Afrin, dans le nord-ouest de la Syrie, ce qui a détérioré ses relations avec les États-Unis, qui ont fait des YPG leur principal allié dans la lutte contre le groupe jihadiste État islamique (EI) en Syrie.

La Turquie voit d'un très mauvais œil l'autonomie de facto acquise par les Kurdes syriens à la faveur du conflit qui ravage la Syrie depuis 2011, craignant de voir sa propre communauté kurde développer des ambitions similaires.

Première publication : 25/02/2018