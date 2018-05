À la Havane, a ouvert une exposition de photos consacrée à la 75-ème anniversaire de la victoire dans la bataille de Koursk

Le représentant de l’agence Rossotroudnitchestvo à Cuba Vladimir Ярошевский

La HAVANE, le 11 mai. /TASS/. Une exposition de photos consacrée à la 75-ème anniversaire de la victoire des troupes soviétiques de la bataille de Koursk, s’est ouverte jeudi à la Havane. L’exposition est organisée par la représentation de l’agence Rossotroudnitchestvo, à Cuba et est tenue au Musée de la révolution – l’ancien palais présidentiel, situé dans le centre-ville.

« Cette exposition est consacrée à l’un des plus féroces et sanglantes batailles de la Seconde guerre mondiale – la bataille de Koursk. Les matériaux pour elle a fourni le musée Central de la Grande guerre Patriotique », – a noté, l’ouverture de l’exposition, le représentant de l’agence fédérale Rossotroudnitchestvo à Cuba Vladimir Ярошевский.

L’attention des visiteurs représenté environ 30 prises de vue, ainsi que des photocopies des documents importants, promotionnelles des tracts, des affiches, des cartes et des schémas de combats.

Ouverture de l’exposition sont venus étudient la langue russe, les étudiants de l’université de la Havane, ainsi que les participants, qui se tient ces jours-ci à la conférence régionale des compatriotes russes des pays de l’Amérique, y compris le chef adjoint de l’agence fédérale Rossotroudnitchestvo Alexandre Radkov.

La bataille de koursk (la bataille de Koursk), qui a duré du 5 juillet au 23 août 1943, est devenu l’une des principales batailles de la Grande guerre Patriotique. En cours, les troupes soviétiques ont saccagé 30 divisions allemandes (y compris les sept chars). Les pertes de l’ennemi ont totalisé 500 milliers de morts, de blessés et de prisonniers. La perte des forces Armées de l’URSS s’élève à plus de 860 milliers de personnes, 255 milliers d’entre eux ont été tués et disparus.

La bataille de Koursk s’est terminé un tournant majeur dans la Grande guerre Patriotique: après cette bataille à l’Armée Rouge passa définitivement l’initiative stratégique.