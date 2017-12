SAINT-PÉTERSBOURG, le 24 décembre. /TASS/ DANS la Grande salle de Saint-Pétersbourg académique de la philharmonie, le nom de D. D. Chostakovitch salué dimanche le compositeur Rodion Chtchedrine, à la 85e anniversaire de laquelle a été chronométré dernière soirée du XVIIIE International du festival d’hiver de la « Place des arts ».

« Ce concert est pour moi dans cette salle, sacré pour l’ensemble de l’histoire de la russie de la musique, un très grand événement », – s’est adressé au public le hros de la fte après que le féliciter avant de commencer un programme sur la scène s’est levé saint-Pétersbourg gouverneur knokke. Les mots du maire de sur le talent de Shchedrin, « étonnamment combinant dans sa musique classique et de l’innovation », – et les souhaits des forces pour créer de nouvelles œuvres de réunions et l’orchestre ont soutenu, passant de leurs sièges et tendit une ovation debout.

La célébration de l’assistant

Le concert a été entièrement consacré à des œuvres de Shchedrin, appartenant à différents genres et à des décennies de sa créativité. A ouvert la soirée « la musique Ancienne russes provincial du cirque » (Concerto n ° 3 pour grand orchestre symphonique, créé en 1989), attribuable à un groupe d’œuvres du compositeur, face au thème de la Patrie.

Sous le contrôle de l’artiste du peuple de Russie Nikolai Alekseev musiciens honoré d’équipe de la Russie académique de l’orchestre symphonique de la philharmonie observé aussi la Parabole du concertante pour violoncelle, orchestre à cordes et timbales (2001), que le compositeur a consacré à Mstislav Ростроповичу. Le chanteur a prononcé lauréate du concours International Tchaïkovski violoncelliste Alexandre Бузлов.

Ancienne amitié

Dans la deuxième branche pour pupitre de chef d’orchestre s’est levé le directeur artistique philharmonie de Saint-Pétersbourg maestro Yuri Темирканов, dont Shchedrin, salué comme « la bonne vieille immense de l’autre ». Il s’est souvenu d’un moment particulier de leur сотворчества, quand Темирканов participé à des répétitions de la première mise en scène de l’opéra de Shchedrin « les âmes Mortes » (1976) et « travailler à Leningrad, 37 fois venu dans le Grand théâtre ».

Voir aussi







Rodion Shchedrin: les propositions de théâtres plus que jamais



Concert continué à la suite de la première de l’opéra de Shchedrin « n’est Pas seulement l’amour » (1964), dans lequel la chanson et les couplets, les Barbares ont sonné dans l’exécution des solistes théâtre Michel Олеси Petrova (mezzo-soprano), et l’un des plus populaires œuvres du compositeur concerto pour orchestre « Vilain couplets » (1963), qui avait lui-même identifié en tant que « beaucoup de variations sur beaucoup de sujets ». Dans la finale de la soirée ont été remplis de « Deux tango Альбениса » (1991, 1996), saint-pétersbourg première qui a également eu lieu sous le contrôle de Yuri Темирканова.

Avec saint-Pétersbourg, comme l’a reconnu Rodion Shchedrin, pour lui dans la vie de beaucoup est associé. « Mon ami André Lebrun m’a dit un jour: « Переезжай à saint-Pétersbourg, t’aiment ». Et je suis aujourd’hui convaincu », – il a remercié les fans pour l’accueil chaleureux. Après la fin du concert, le public a de nouveau organisé les acclamations orageuses Щедрину, le maestro Темирканову et tous les artistes.