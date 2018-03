A la recherche des fantômes de la Cour d’assises de Mons

Plus de 500 dossiers, c’est le nombre d’affaires répertoriées par les archives de l’État. Des procès jugés par la Cour d’assises de Mons et par ses prédécesseurs en droit. Les plus anciens datent de 1794. Cette période qui a suivi la révolution française a été marquée par de nombreuses dénonciations, débouchant sur des procès. C’est la matière sur laquelle travaille Arnaud Pitout. Ce jeune historien épluche les dossiers, à la recherche de détails révélateurs de ce que fut la justice de cette période troublée. Un travail passionnant, facilité par le répertoire désormais disponible. Les dossiers de plus de cent ans sont consultables par tous, pour avoir accès aux plus récents (de 1918 à 1987), il faut introduire une demande écrite auprès du procureur général de la Cour d’Appel.

Des dossiers célèbres

Parmi les dossiers répertoriés, on trouve des affaires célèbres comme le « grand complot » de 1889 ou encore l' »affaire des boulettes de Wasmes ». Une affaire évoquée ici par Laurent Honnoré.

Qui vient consulter ces archives?









Laurent Honnoré, chef de service aux archives de L’État à Mons décrit l’intérêt de ces documents: « c’est un intérêt historique, tous ces dossiers n’ont plus d’utilité immédiates mais ils constituent une mine d’informations pour les historiens qui s’intéressent à l’histoire criminelle, à la justice ». Mais les historiens ne sont pas les seuls à fréquenter la confortable salle de lecture des archives de L’État, il y a aussi des généalogistes mais également les descendants de personnes jugées et qui veulent en savoir plus sur les circonstances d’une affaire qui a impliqué un aïeul.