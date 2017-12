D’après plusieurs médias, TV Lux, la Meuse et l’Avenir, un préavis de grève a été déposé par le Syndicat libre de la fonction publique (SLFP) pour le service de radiologie de l’hôpital de Libramont. En cause des relations tendues entre le médecin chef de service, et les autres membres du personnel de ce même service.

La direction de Vivalia est consciente du problème et a proposé des mesures, mais le préavis de grève est maintenu.