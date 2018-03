À l’hôtel: de la RPDC a intercepté une initiative sur la situation autour de la péninsule Coréenne

MOSCOU, le 6 mars. /TASS/. Le changement dans la межкорейском le processus est le mérite de Pyongyang, les actions des états-UNIS montrent le rôle de la RPDC besoin Washington: comme une menace ou une chance de montrer leur договороспособность. Cette opinion a exprimé mardi le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev.

Auparavant, le chef de la sécurité nationale auprès du président Sud-Coréen Chung Te Yong, chef de la délégation qui s’est rendue à 5-6 mars de la RPDC, a déclaré que la corée du nord au cours de cette visite a confirmé l’engagement de la dénucléarisation de la péninsule Coréenne. Selon le représentant de la République de Corée, le leader de la RPDC dans le cadre des négociations avec la corée du sud avec la délégation a exprimé sa volonté de discuter de l’inclusion de la question sur la dénucléarisation de l’ordre du jour d’éventuelles négociations entre Pyongyang et les états-UNIS. Jong Te Yong a également déclaré que la corée du nord a déclaré être prêt à congeler sa fusée et le programme nucléaire au cours des négociations avec les états-UNIS.

« La Corée du nord, tout d’abord, clairement intercepté l’initiative dans la situation autour de la péninsule. Deuxièmement, il est révélateur de résoudre des problèmes avec l’autre coréen de l’état, qui en plus d’autres ont éprouvé de l’anxiété au sujet de la menace de la fusée nucléaire voisin », a écrit lundi à moscou sur sa page Facebook.

À son avis, la balle est désormais clairement sur le côté de Washington, et non pas les deux Corées. « Car la garantie de la sécurité de la RPDC peut de facto pas donner de Corée du Sud, pas même le conseil de scurit des NATIONS unies et le secrétariat de leur la communauté internationale, mais uniquement des états-UNIS. Ils préconisent la principale menace pour la RPDC, et de ne pas le cacher, en sélectionnant la méthode de la carotte – de renforcer les sanctions et les menaces jusqu’à l’emploi de la force », estime le sénateur.

« Le changement dans la межкорейском le processus clairement sur le bilan de Pyongyang », a souligné lundi à moscou.

L’étape suivante par les états-UNIS

Le sénateur a souligné que Washington les dernières actions et les accords de corée, la Corée du Sud pourraient se sentir « comme une sorte de bluff et le désir d’utiliser le belliqueux de l’attitude de la maison Blanche comme une excuse pour poursuivre les efforts de renforcement des nord-coréen des capacités militaires ». « Donc, maintenant vous pouvez comprendre, c’est le rôle de Pyongyang, le plus rentable de Washington dans le rôle de la menace (comme l’Iran, la Russie, Syrie) ou même de la chance pour une démonstration de договороспособности, de la flexibilité et de la responsabilité des états-UNIS en tant que puissance mondiale. Quelque chose me dit que l’ennemi le plus besoin », a ajouté le chef du comité international de Совфеда.