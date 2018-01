À l’hôtel: le peuple de la Moldavie et le Conseil de l’Europe doit donner une évaluation de la situation dans le pays des événements

Le président du comité du Conseil de la Fédération de la fédération de RUSSIE sur les affaires internationales Konstantin Kossatchev

© Valery Шарифулин/TASS

MOSCOU, le 2 janvier. /TASS/. Les citoyens de la Moldavie et de la commission de Venise (organe consultatif sur le droit constitutionnel auprès du Conseil de l’Europe) doivent donner une estimation de ce qui se passe en Moldavie événements, y compris перестановкам dans le gouvernement de contourner le président Igor Додона, sinon, comme la violation de la constitution, de l’appeler, c’est impossible. Ce sujet a déclaré dans une interview avec TASS mardi le chef du comité du Conseil de la Fédération des affaires étrangères Konstantin Kossatchev.

La cour constitutionnelle de Moldavie plus tôt dans la journée a pris une décision qui a permis d’approuver le remaniement du gouvernement, en ignorant l’avis du président Igor Додона, qui a exprimé son désaccord avec les propositions de candidatures. Cette décision a été prise en réponse à une demande du groupe des députés a déterminé le gouvernement Démocrate de Moldavie (DPM).

« Je considère que l’évaluation de l’évolution récente en Moldavie doivent donner le pas à Washington, Bruxelles ou à Moscou, sa doit donner, tout d’abord, les citoyens de ce pays, ainsi que le Conseil de l’Europe, avec ses la commission de Venise et, deuxièmement (car il s’agit de l’interprétation de la procédure constitutionnelle) », a déclaré lundi à moscou.

Il a noté avec regret que l’opinion des moldaves à ce stade et ne demandent pas. « Ce n’est pas dans les règles de l’oligarchie, рвущейся au pouvoir. Malheureusement, le Conseil de l’Europe avec ses la commission de Venise, probablement отмолчатся, car dans ces structures, avec toutes les belles raisons de la démocratie et de la primauté du droit, le bal est gouverné par de simples intérêts de la majorité, par les pays de l’union Européenne et dans ce cas, habilement exploité par la moldova oligarques (oui, c’est là le seul oligarque [le leader de la DPM] Плахотнюком) », – a déclaré le chef du comité international de Совфеда.

En exprimant son point de vue personnel, le « tiers, mais tout à fait indifférent de l’observateur », Kossatchev a qualifié ce qui se passe en Moldavie « violation de sa propre constitution et первооснов de la législation nationale », « pour pas dire sur ce sujet, la cour Constitutionnelle moldave ».