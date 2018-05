À l’île Maurice pour la première fois la manifestation de « l’Immortel régiment »

TASS, le 13 mai. Les russes sur l’île Maurice, samedi, pour la première fois organisé une campagne de « l’Immortel régiment ». Selon l’ambassadeur de la Russie à l’île Maurice Constantin Климовского, dans la symbolique de la procession avec des portraits de vétérans et blanc avec des ballons sur le territoire de la mission diplomatique a réuni environ 50 personnes.

Voir aussi







Public action « Immortel régiment ». Dossier



L’action a été menée sur l’initiative de l’ambassade, a rencontré le soutien actif de l’association des compatriotes « centre Russe des arts et de la culture » et de son président, Olga Богачевой. Elle a dirigé et le centre éducatif « Teremok », dans lequel les enfants vivant dans la nation insulaire des russes apprennent la langue russe, s’occupent des arts visuels et de maîtriser des talents d’acteur. Les élèves « Теремка » a préparé pour les invités d’un concert, qui sonnaient toutes les chansons célèbres des années de guerre. « Certains enfants ont pris part à la procession, portant les portraits des anciens combattants », – a déclaré le TASS de l’ambassadeur de russie.

Au cours de la même soirée passée dans un club de l’ambassade, les invités, parmi lesquels étaient les маврикийские les diplômés des universités soviétiques et russes, ont également pu voir des images de films sur les premières années de la guerre et de défenseurs de la forteresse de Brest. En conclusion de la soirée de l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE a remis les diplômes les plus actifs à des compatriotes.

« En fin de concert, tous ont souligné le sentiment de la fraternité et de la confiance », a dit Olga Богачева. Son grand-père Boris Лепетюк, avant diplômé Тамбовское une école militaire, en juillet 1941, est parti sur le front, en adoptant son premier combat dans la région de Smolensk. Après la blessure et de l’hôpital, il est retourné dans les rangs 173 e division d’infanterie, impliquée dans la défense de Moscou et le premier sur le front de l’Ouest tombée à l’offensive. « Nous conservons pieusement toutes ses 18 ordres et médailles, souvenons et nous sommes très fiers », dit la petite-fille de l’ancien combattant.

Le jour de la Victoire est une occasion spéciale et pour l’autre vivant sur l’île Maurice, les russes Elena Kovalchuk. « Nous sommes allés à la parade, eu de fleurs, regardé des films de guerre, se sont réunis à la table familiale et écouté son grand-père, ses histoires de guerre sur сослуживцах, qui a connu les années difficiles de sa vie », – dit-elle. Le grand-père Kovalchuk Matthieu Ivachtchenko servi en vol le régiment le plus éloigné de l’aviation, qui le premier a bombardé Berlin en août 1941, puis a participé à la défense de Moscou et de la bataille de Stalingrad.

« Grand-père racontait souvent l’histoire de comment a cédé la place dans l’avion à son сослуживцу, très хотевшему avant de revenir avec de bonnes à la maison. Cependant l’avion n’a volé jusqu’à la terminale – il été touché, et tout l’équipage est mort. Toute une vie de grand-père se souvenait d’avoir survécu par hasard, et s’est envolé aurait-il désigné par vol, ne serait ni lui, ni sa famille, ni enfants, ni petits-enfants, ni de moi », dit – Kovalchuk.