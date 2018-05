À l’office des NATIONS unies à Genève, a passé la projection du film « Sobibor »

L’image du film « Sobibor »

GENÈVE, le 8 mai. /TASS/. La première pour la Suisse le spectacle film russe « Sobibor » a eu lieu le mardi à genève, siège de l’ONU. Étaient invités à chefs des missions diplomatiques, le personnel des NATIONS unies, les habitants de Genève, dans la salle a assisté entre l’envoyé spécial du secrétaire général des NATIONS unies en Syrie, Staffan de Mistura.

Le film a présenté sa création et de producteur, vice-président de l’association Internationale des procureurs Alexandre Zviaguintsev.

La diffusion de la bande, qui parle de la révolte des prisonniers dans un camp de concentration nazi, qui a dirigé le militaire soviétique Alexandre quatre ans, est devenu un événement remarquable dans la vie culturelle et diplomatique de la capitale de l’Europe. La salle de cinéma du Palais des Nations, à peine à tenir tous ceux qui souhaitent voir l’image dû mettre des chaises supplémentaires.

Ne pas oublier les horreurs du passé

Le directeur du bureau des NATIONS unies Michael Möller a chaleureusement remercié la mission permanente de la Russie l’occasion de voir le film. « Je salue la contribution de la Fédération de russie dans la diplomatie culturelle des NATIONS unies à Genève », a – t-il déclaré. « Nous sommes très heureux que la première projection du film en Suisse se déroule au Palais des Nations unies », a ajouté Möller.

Le film, selon lui, en témoigne le fait que ceux qui sont coupables de ces horreurs », ne sont pas invincibles ». « Aujourd’hui, au bout de sept décennies, malheureusement, nous ne pouvons pas самоуспокаиваться. C’est le temps de redoubler d’efforts dans les régions du monde où sévissent des conflits », a souligné le Möller.

Les générations futures se souviendront de héros

Cette année marque les 75 ans de la révolte dans le camp de concentration « Sobibor », a rappelé dans un discours devant la démonstration du film, représentant permanent de la Russie auprès des NATIONS unies et des autres organisations internationales à Genève, Gennady Гатилов. Il a souligné le courage et la force de prisonniers, qui ont résisté à l’ennemi presque à mains nues.

« Il ne peut appeler que de l’admiration. Ces personnes se battent pour leur droit à la vie. Lancer un défi à la mort, ils se sont battus pour la liberté et la dignité humaine. Ceux qui sont condamnés, mais pas cassés, ils ont finalement gagné », a déclaré le diplomate.

Mémoire sur les événements dans « Собиборе – c’est un avertissement contre toute tentative de « recourir à l’idée de la domination mondiale de la, de racisme, d’ethnie ou de tout autre supériorité », a poursuivi Гатилов. Il a souligné que la Russie a catégoriquement rejeté une telle tentative. « Nous nous souviendrons toujours la voie à une Grande Victoire, et vous en dire générations de toute la vérité sur les héros », a conclu le plus riche de la fédération de RUSSIE.

« C’est un film sur un homme qui dans cet enfer a retrouvé le sens de la vie, qui a sauvé non seulement, mais a soulevé la révolte et la fit sortir tous ceux qui pouvaient marcher, de se déplacer, et a eu le désir de vivre, a déclaré, en présentant une image Zviaguintsev. – C’était l’enfer, qui s’appelait концлагерем ». Alexandre des Grottes, une fois dans un camp de concentration, « pourrait lutter pour la dignité, a aidé à convaincre d’autres personnes, d’instiller en eux le sens de la vie et levé sur la révolte ».

Il a souligné qu’il est impossible d’oublier les morts, parmi lesquels 27 millions de citoyens soviétiques. « J’ai ses comptes avec la guerre, toute ma famille a passé la guerre, la moitié n’est pas revenue. La grand-mère et ma mère ont subi des camps de concentration, le père de la première journée sur le front », a déclaré Zviaguintsev.

Sur le film

Le film « Sobibor » raconte la résistance des prisonniers dans le camp de concentration nazi, placé sur le territoire de la Pologne occupée, et les exploits d’un officier soviétique Alexandre Petchersk (1909-1990), qui a soulevé là un soulèvement. Film raconte l’histoire de la révolte des prisonniers et sur les événements antérieurs à lui.

Le camp de concentration de Sobibor a agi à partir de mai 1942 à octobre 1943. À ce moment-là ont été détruites, selon diverses estimations, entre 150 mille jusqu’à 250 mille juifs de Pologne et d’autres pays européens. Le camp a cessé d’exister après l’insurrection, qui, en 1943, en tête soviétique lieutenant-Petchersk (son rôle Konstantin Khabensky). La révolte des Grottes a été l’un des plus massives par le nombre de participants pour la période de la Seconde guerre mondiale, courir réussi à près de 300 prisonniers.

Dans le films film, devenu la première journée Хабенского, est sorti le 3 mai. Selon le réalisateur, la bande peut également sortir sur les écrans larges d’Europe, du Japon, de l’Australie et des états-UNIS.