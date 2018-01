À Los Angeles commencé à 75 de la cérémonie des Golden globe awards »

© Photo by Jordan Strauss/Invision/AP

NEW YORK, le 8 janvier. /TASS/. La cérémonie annuelle de remise des кинотелевизионной le prix « Golden globe » a commencé le dimanche à Los Angeles (Californie). Il est détenu à 75 fois. La diffusion de la salle d’hôtel Beverly Hilton mène diffuseur NBC.

À Los Angeles, s’est tenue la cérémonie de remise des prix « Golden Globe »



Le droit de mener la cérémonie pour la première fois confiée à 44 ans de Seth Майерсу, снискавшему une grande popularité aux états-UNIS par satirique transfert « Tard dans la nuit avec Seth Myers » (Late Night with Seth Meyers, à partir de 2014). Dans son nouveau rôle, il a pris le relais de son collègue avec NBC Jimmy Фэллона, qui a mené la remise des golden globes, dans la dernière année, ainsi que ces prédécesseurs, comme l’actrice Tina Fey et comédien britannique Ricky Gervais.

Myers a promis contrairement à la coutume de minimiser les blagues à l’adresse du président AMÉRICAIN Donald Trump, et d’accorder une attention plus pertinents pour le thème d’Hollywood – scandale autour d’un producteur Harvey Вайнштейна. Depuis le début octobre 2017, il a été inculpé de harcèlement depuis plus de 80 femmes, notamment de l’actrice Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek. Comme annoncé par NBC, les nominés pour le « Golden globe » ont convenu de s’habiller dans le noir à cette cérémonie, pour exprimer la solidarité avec les membres du mouvement contre la violence sexuelle, réunis sous le hashtag #MeToo. La participation à des actions sur le tapis rouge de la face de « Beverly Hilton », a confirmé Ashley Judd, Reese Witherspoon, Ashley Judd, Rashida Jones, Kerry Washington et d’autres.

Dans le groupe des leaders sur le nombre de nominations cette année comprend des films « la Forme de l’eau » (The Shape of Water) du mexicain Guillermo del Toro, « le Secret d’un dossier » (The Post) américain de Steven Spielberg et « Trois биллборда à la frontière Эббинга, Missouri » (Three panneaux-réclame Outside Ebbing, Missouri) le britannique Martin Макдоны. La première photo est la prétention de prix dans sept catégories, les deux autres dans six chacun.

La bande russe « Aversion » d’Andreï Zviaguintsev peut gagner un Golden globe dans la catégorie Meilleur film en langue étrangère ». Avec elle, la concurrence de régie travail d’Angelina Jolie « d’Abord ils ont tué mon père » (First They Killed My Father: A Daughter of Cambodia Remembers), prolongée du Cambodge, de la suédoise « Carré » (The Square) Ruben Эстлунда qui a gagné l’an dernier le grand prix du festival de Cannes, ainsi que « une femme Fantastique » (Una mujer fantastica) чилийца Sebastian Lelio et allemande « À la limite » (Aus dem Nichts) Fatiha Акина.

Le prix, décerné chaque année par l’Association des journalistes étrangers accrédités à Hollywood, par le prestige cède aux états-UNIS seulement un « Oscar ». Le prix est décerné à l’issue de l’année écoulée à plus de deux dizaines de catégories, couvrant le cinéma et la télévision. Caractéristique des nominations est le « Meilleur film », « Meilleur acteur » et « Meilleure actrice » réside dans le fait qu’ils sont divisés sur le théâtre комедийно-musique genres. Cette règle est valable à partir de 1951.