A l’ULiège, une formation pour inventer la voiture du futur

Elle sera électrique, autonome, légère et partagée. Voilà comment ils imaginent la voiture de demain. » Ils « , se sont une quinzaine d’étudiants de l’Université de Liège. De futurs ingénieurs qui ont choisi de se spécialiser en technologie automobile durable.

Cours pratiques cet après-midi. Quelques étudiants se massent autour d’une maquette de voiture, installée dans une soufflerie. » Il s’agit de les sensibiliser à ce qu’est l’aérodynamique d’une voiture « , nous explique leur professeur. » Je leur montre ce qu’on peut mesurer et comment varient les forces en fonction de la vitesse de l’air « . Dans cette promotion, quatorze étudiants dont une seule femme, passionnés par leur domaine. » Depuis que je suis tout jeune, je veux travailler dans le secteur automobile et plus précisément dans la course automobile « , témoigne Julien. Et pour celui qui semble avoir trouvé sa voie, cette spécialisation en technologie automobile durable était une évidence. » Tous les intervenants nous disent que dans les prochaines années, les véhicules seront hybrides ou électriques et peut-être à hydrogène. C’est bien de nous y préparer et de ne pas découvrir tout cela une fois dans le monde du travail « .

Une formation scrutée de près par les industriels

Et pourtant, les formations de ce type sont rares. La preuve : les étudiants viennent parfois de loin. Du Maroc, de Grèce ou de Paris, comme Loïc. » En France, cette formation n’existe pas à ma connaissance. A part dans des écoles spécialisés. Il faut déjà avoir fait plusieurs années dans l’école en question pour y avoir accès. «

Depuis son lancement en 2010, la formation qui se veut très pratique et professionnalisante, a bien évoluée. » Au début, on parlait beaucoup de mobilité électrique « , se souvient Pierre Duysinx le responsable de la formation. » Cela reste un atout majeur, mais aujourd’hui on parle aussi de véhicules autonomes, de la découverte de matériaux plus léger, plus résistants, plus sûrs pour la sécurité des automobilistes et des piétons. «

En tout cas, Pierre Duysinx ne se fait aucun souci pour l’avenir de ses étudiants. » Chez nous, il y a très peu de personnes qui n’ont pas d’emploi et quand elles n’en ont pas, elles en retrouvent très rapidement. » 90% des étudiants trouveraient ainsi directement du travail à la fin de leur formation.