A Mons, Mimi doit se mettre en règle avec l’AFSCA pour distribuer de la soupe en rue

Distribuer de la soupe gratuitement en rue, un geste généreux mais qui implique quelques obligations. Une montoise et ses amis l’ont découvert récemment. Ange Melis – surnommée Mimi – distribue de la soupe et des sandwiches chaque jour à un public précarisé de Mons. Elle est aidée par un groupe de bénévoles qui préparent chaque jour une soupe fraiche avec des légumes offerts par l’asbl « Petite maison du peuple de Colfontaine ». Une trentaine de personnes viennent chaque soir boire un bol de soupe, accompagné parfois d’un sandwich. Les bénéficiaires sont des personnes qui vivent à la rue mais aussi des familles dans le besoin.

Il y a quelques semaines, ce collectif, « Mimi Solidarité » a reçu la visite de l’AFSCA – l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaine alimentaire. L’organisme avait enregistré une dénonciation, une plainte signalant notamment la distribution d’aliments avariés. Sur place, les agents de l’AFSCA n’ont rien constaté de problématique. « Ils nous ont dit que nous respections bien la chaine du froid et qu’il n’y avait pas de problème », raconte Ange Melis. Mais cette visite a poussé la jeune femme à s’intéresser de plus près à ses obligations vis-à-vis de l’Afsca et c’est ainsi qu’elle a découvert que la distribution de nourriture en rue devait être signalée et qu’il fallait communiquer le nom d’une asbl. Or, le petit groupe informel n’a ni l’envie, ni les moyens de se constituer en asbl. Il semble qu’une solution pourrait venir de la « Petite maison du peuple de Colfontaine ». c’est en tout cas ce que suggère son responsable, Jean-François Hubert.

De se son côté, l’Afsca précise bien que son seul objectif est d’avoir une personne de contact en cas de problème et de donner des conseils. Les asbl à but social sont exemptées de cotisations annuelles. « Notre but n’est pas de mettre des bâtons dans les roues de ceux qui aident les démunis… nous avons d’autres gros chats à fouetter en terme de contrôle de sécurité alimentaire » précise Jean-Christophe Walhin, porte-parole de l’Afsca.