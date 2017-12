A Mons, un chef au bout du fil, pour sauver les repas de Noël

Une sauce trop liquide, des quantités inhabituelles à gérer, des cuissons compliquées… en préparant le repas de Noël, nous sommes nombreux à vouloir appeler au secours. Conscient de cela, un chef italien, installé à Mons, a eu la bonne idée de se mettre à la disposition des cuisiniers amateurs en détresse, en ce 24 décembre.

Angelo Galasso a créé il y a deux ans un micro-restaurant gastronomique. Une douzaine de couverts, une cuisine axée sur le produit de qualité et surtout une envie de partager la passion du bien manger. « Le fait d’avoir une cuisine à vue, chez Pane e Olio, me donne la possibilité d’avoir un rapport direct avec les clients, ils suivent pas pas ce qui se passe et ils posent des questions par rapport à des cuissons, des solutions de dernière minute, le dressage des assiettes. C’est cela qui m’a poussé à créer cette initiative ».

En donnant des conseils culinaires par téléphone, Angelo fait le pont entre ses deux métiers. Il travaille la moitié de la semaine pour une société de télécommunication et il a travaillé dans le passé dans un call-center. Assister les gens à distance, il connait, et mieux encore s’il s’agit de cuisine. « Les gens peuvent appeler pour une sauce ratée par exemple ou pour des cuissons basse température, ou pour un ingrédient auquel on n’est pas habitué ». A l’autre bout du fil, on ressent la gratitude de ces personnes qui à la table de Noël vont pouvoir présenter des plats originaux, cuisinés avec l’aide, à distance, d’un professionnel.

Écoutez le reportage audio sur cette initiative originale.