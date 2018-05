À Moscou, a ouvert un abonnement en ligne-avis sur les résultats de l’EXAMEN et ОГЭ

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, 28 mai. /TASS/. Abonnement en ligne-avis sur les résultats de l’examen d’etat Unifié (USE), et le corps de l’examen d’etat (ОГЭ) ouvert sur le site de la capitale de la mairie et de l’application pour mobile services publics de Moscou ». Les messages avec les points des examens, vous pouvez recevoir par e-mail ou sur votre smartphone en forme de notifications push, célébrée sur le site de la mairie.

« Les participants des examens et les parents peuvent inscrire pour recevoir une notification à propos de la publication des résultats état attestation. Sur le portail mos.ru vous pouvez vous inscrire pour recevoir des notifications sur votre espace personnel et par e-mail. Dans une application mobile « services publics de Moscou » vous pouvez vous abonner à des notifications push », – il est signalé sur le site.

Y précise que pour obtenir des informations sur les résultats des examens, vous devez remplir le formulaire en ligne sur le portail mos.ru. Vous devez disposer d’un document d’identité, ainsi qu’un code d’enregistrement spécifié dans la notification à l’examen.

« Quand les résultats des examens seront disponibles aux abonnés de la notification, viendra un e-mail ou un message push. Il sera indiqué les informations sur le nombre de points pour l’un ou l’autre examen et le lien vers le portail mos.ru où vous pouvez apprendre plus de détails, » note sur le portail.

Le lundi, le 28 mai, la Russie a la période de l’EXAMEN. Les diplômés dans les écoles russes passent un facultatives, les objets de la géographie ou de l’informatique (au choix). Des examens obligatoire disciplines auront lieu le 30 mai (mathématiques de niveau de base), 1er juin (en mathématiques un profil de niveau) et le 6 juin (en russe). Le dernier examen de la littérature ou de science – se tiendra le 20 juin.

Examen d’etat unifié en Russie – c’est un système de certification des moyennes générales des établissements de formation. L’EXAMEN sert d’introduction d’un examen russes dans l’enseignement supérieur. Parmi les principaux objectifs de son introduction – la normalisation des examens dans les écoles et à la lutte contre la corruption lors de l’entrée à l’université.