À Moscou, a ouvert une exposition consacrée à la révolte dans Собиборе

MOSCOU, le 11 mai. /TASS/. L’exposition « Alexander des Grottes comme un symbole de la résistance au fascisme », raconte la révolte dans le camp d’extermination de Sobibor, s’est ouverte au Musée de la Victoire sur le mont poklonnaïa à Moscou vendredi.

« L’exposition est consacrée à la révolte dans le terrible camp de la mort – Собиборе. Monde sont connus et d’autres semblables « usine de la mort », mais de Sobibor occupe une place particulière est un exemple unique succès de la grande révolte des camps », a déclaré à l’ouverture de directeur du Musée de la Victoire, le vice-amiral Fiodor Смуглин. Il a rappelé que c’est à Alexandre Печерскому en octobre 1943 réussi à organiser et à réaliser l’évasion.

Interview

Khabensky, à propos de « Sobibor »: « diablement intéressant » était supérieur au « très difficile »

Aller dans la section de l’Entrevue

Смуглин a souligné que la génération actuelle ne doit pas oublier les leçons de la Seconde guerre mondiale. Le vice-amiral a rappelé que, maintenant, dans la location de la sortie du film « Sobibor », qui a attiré l’attention du public, non seulement en Russie, mais dans d’autres pays. Avec кинокартиной, le salon offre une vue complète sur les exploits d’Alexandre de Petchersk.

Directeur du Musée de la Victoire, a exprimé sa gratitude Russe militaire-historique de la société, de la Fondation de la mémoire d’Alexandre de Petchersk, le Russe de la société historique, le personnel du musée.

Les visiteurs verront environ 100 pièces à partir des archives personnelles du héros Собибора – des photos, des lettres, des livres, y compris et unique album sur ce camp de la mort et organiser une rébellion. Matériaux pour l’album recueilli dans les années d’après-guerre Aleksandr des Grottes. Aussi exposé dans le Musée de la Victoire seront présentés des effets personnels des prisonniers des camps de concentration et des partisans, des uniformes militaires et des documents de ces années. L’exposition se poursuivra jusqu’au 11 juin.

L’Exploit De Alexander Petchersky

La révolte en Собиборе a eu lieu le 14 octobre 1943. Alexandre Печерскому a réussi à rallier autour de lui des centaines de prisonniers de différents pays européens, parlés dans différentes langues.

Avis d’expert

Auteur: SOURIKOV Viatcheslav

Sourikov

Viatcheslav

« Sobibor » de Constantin Хабенского comme tardive mais importante de la vérité historique

Aller à la section des Opinions

Toute la vie de l’Crypte a été consacrée à la poursuite des criminels qui ont servi dans le camp, à la recherche de participants à l’insurrection et de l’évasion, qui sont partis dans le monde entier. Il s’occupait de la collecte et de la diffusion de l’information sur la lutte et la tragédie des prisonniers de Собибора.

La fondation pour la mémoire d’Alexandre Petchersky a activement participé au tournage du film « Sobibor » de Constantin Хабенского. Nationale des la première du film a eu lieu le 3 mai 2018.