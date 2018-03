MOSCOU, le 5 mars. /Corr. TASS Olga S/. Présentation théâtrale de la prime de l’Union théâtre de la Russie (par défaut) « le Clou de la saison » aura lieu le lundi à Moscou le théâtre de « na Strastnom ». L’actuelle cérémonie sera 16e de compte, TASS a rapporté le service de presse par défaut.

En vertu de l’animation de la règle, cinq spectacles-finalistes, sélectionnés approuvé par le comité, sont annoncés à l’avance. Cette année, ils ont été: « Manon Lesko » (Grand théâtre, réalisé par Adolf Shapiro), « l’inspecteur. La version » (« Et Cetera », sous la direction d’Alexandre Калягина, réalisé par Robert Стуруа), « Turandot » (« Helicon-opéra », réalisé par Dimitri Бертман), « oedipus rex » (le Théâtre Vakhtangov, réalisé par Римас Tuminas) et « Anna Karénine » (« Moscou opérette », réalisé par Aline Чевик). Chacune de ces productions recevra le « Petit cristal clou », a souligné le service de presse par défaut.

« De la prime n’est pas pour les nominations de « meilleur acteur », « meilleur réalisateur », « meilleur artiste ». La récompense reçoit le théâtre, c’est toute une équipe créative, participe à la création du spectacle », – a rappelé dans le service de presse de la prime. Le vainqueur de la saison de théâtre années 2016-2017 est déterminée par le jury, dirigé par un président par défaut de la fédération de RUSSIE, l’artiste populaire de Russie Alexandre Калягиным.

Remise du « Clou de la saison » selon la tradition, se tiendra dans le genre théâtral капустника, tout à fait dénué de tout pathos et de la bureaucratie, fêté par défaut. En 2018, l’auteur du scénario et le réalisateur de la cérémonie pour la première fois, se produira le directeur artistique du Studio SounDrama Vladimir Pankov. Avant de la mise en scène de la cérémonie répondit réalisé par Konstantin Mantides et invariable co-hôte était un acteur вахтанговец Sergey Епишев.