À Moscou, de déclarer les lauréats de l’animation de la prime « Icare »

MOSCOU, le 9 avril. /TASS/. Les noms des lauréats nationale d’animation de la prime « Icare » seront connus lundi à Moscou, dans le théâtre jeune public (МТЮЗ). Ce sujet TASS a rapporté le directeur artistique de la prime Sergueï Kapkov.

« Tous les noms des lauréats de citer le 9 avril, le lendemain du Jour de la fédération de l’animation, qui cette année a coïncidé avec de Pâques (8 avril) », a déclaré Kapkov, ajoutant que pour la première fois, les goulots d’étranglement pour la prime remettront au théâtre. En ce jour, récompenseront les meilleurs dessins animés et les professionnels participant à la création de l’animation des bandes de 2017.

Dans la catégorie principale « Film » pour une statuette d’Icare s’affronteront deux bandes studio Soyuzmultfilm » – « Et comment nos astronautes » Galina Golubevoj et « Vive, mousquetaires! » Anton Дьякова, ainsi que la peinture de l’industrie cinématographique « Aquarius-le film » « Vanité des vanités » Alexis Туркуса et Alexis Шелманова, la « Théorie du coucher de soleil » le Roman de sa Vie, et « le Premier tonnerre » Anastasia Мелиховой.

Dans la catégorie « Film au box-office », a déclaré le ruban « Urfin Джюс et des soldats de bois » par STV, « tu Sais, maman, où j’étais? » Léo Габриадзе et « Фиксики. Le grand secret de » studio « Avion ». Dans la catégorie « Master » pour sa contribution à la profession pour la première fois présenté le scénariste – Jeanne Витензона (« яранге le feu brûle », « le Brave олененок »). Sur le meilleur réalisateur de l’année revendiquent Nina Бисярина (« Arrêt »), Alexis Demin (« John Bottom – le soldat inconnu »), ainsi que Jakov, des Faucons, Туркус et Шелманов.

Aussi les membres du jury ont identifié acteur, le travail de serge Безрукова (« Хоботенок »), Valeria Гаркалина (« un dîner Tranquille sans sel ») et Constantin Хабенского (« Urfin Джюс et des soldats de bois »). Les gagnants recevront en verre, figurines en forme stylisée d’un héros de bande dessinée Fiodor Хитрука « Icare et sages ». La statuette a créé le styliste de la cérémonie, le lauréat du prix d’Etat de la fédération de RUSSIE Alexandre Храмцов.

De la prime de

Fédération Nationale de l’animation de la prime « Icare » créé Par Капковым en 2014. Cette année partenaire de la prime est devenu le studio « Soyuzmultfilm », avec la participation de qui fêtera l’anniversaire de bande dessinée Fiodor Хитрука « Film, film, film. Selon Капкова, la cérémonie a invité les créateurs de tableaux, parmi lesquels le co-auteur du scénario, Vladimir Golovanov, artiste-metteur en scène de Vladimir Зуйков, compositeurs Eugène Крылатов et Alexandre Zatsepin.