MOSCOU, le 3 février. /TASS/. Des chutes de neige, накрывший capitale le samedi, a augmenté le record des années d’observation, 3 février par le nombre de pertes de précipitations de 5,1 mm. les données Réelles ont été publiés sur le site de la Météorologue.

Selon les autorités, le précédent record de la valeur des pertes de précipitations en 68 ans pour le 3 février à Moscou était de 8,9 mm, un Record a été installé en 2008. Cette année, à partir de 09:00 à 21:00 le 3 février est tombé de 14 mm de précipitations.

Par conséquent, la raison de 12 heures dans la capitale est tombé de 33% mensuelle des précipitations.

Seulement en février, tombent en moyenne 41,1 mm de pluie.

Selon les prévisions de Météorologue, les chutes de neige d’intensité variable se poursuit dans la région au moins jusqu’à jeudi.

Un aperçu des prévisions pour vendredi implique aussi des précipitations en forme de neige.

Comme l’ont souligné, à son tour, dans Метеобюро de Moscou et la rgion de Moscou, « les chutes de neige se poursuivront de jour et de nuit, et il sera très intense ».

« Nous pensons que deux jours peut aussi tomber un nombre record de précipitations. Le précédent record pour deux jours a été installé en février 1957, quand est tombé de plus de 40 mm de précipitations », dit – TASS spécialiste en chef de moscou Метеобюро.