À Moscou, une exposition à la 200e anniversaire de la naissance d’Alexandre II

Le vase avec le portrait du grand-duc Alexandre Nikolaïevitch

© Mikhail Dernier/TASS

© Mikhail Dernier/TASS

© Mikhail Dernier/TASS

Casque d’officier de gardes régiment d’infanterie et un télescope

© Mikhail Dernier/TASS

© Mikhail Dernier/TASS

© Mikhail Dernier/TASS

Plume d’oie, qui, le 28 janvier 1861, Alexandre II a signé un journal de la réunion d’une assemblée Générale du conseil d’Etat sur l’abolition du servage en Russie, attaché à la feuille de carton avec заверительной le compte du ministre de l’intérieur, le comte de S. C. Lanskoy

© Mikhail Dernier/TASS

La sculpture portrait du tsarévitch Alexandre Nikolaïevitch en uniforme Leib-garde Атаманского régiment

© Mikhail Dernier/TASS

© Mikhail Dernier/TASS

MOSCOU, 3 avril. /TASS/. Le musée historique d’état a inauguré mardi un ambitieux projet de l’exposition « Alexandre II le Libérateur », le correspondant transmet TASS.

« Aujourd’hui, nous avons de très important et un événement heureux, parce que nous découvrons l’un des plus importants de nos projets d’exposition de cette année une exposition consacrée à l’empereur Alexandre II Libérateur, a déclaré à l’ouverture, le directeur du musée Historique d’Alexis Левыкин. – Très bientôt, nous allons célébrer le 200ème anniversaire de la date de naissance de l’un des plus grands hommes d’etat de la Russie ».

À son tour, le président Russe de la société historique, Sergueï Narychkine a noté que les réformes d’Alexandre II « par droit de le mettre en premier un certain nombre d’éminents dirigeants de la Russie ».

« D’ouverture dans les murs du musée historique d’Etat exposition est un témoignage de la contribution d’Alexandre II dans le développement et le renforcement de notre patrie », a déclaré Narychkine.

Il a rappelé que l’empereur a créé et Impériale Russe historique de la société, ainsi que le musée Historique, ainsi jetant les « fondements de l’historique de l’éducation ». Narychkine a souligné que les 25 ans de règne de l’empereur de l’acier pour la Russie « une secousse puissante dans tous les domaines de l’édification de la vie économique et sociale ».

« Il a laissé derrière lui une puissante pointe un pays avec un incontestable prestige international – un pays véritablement tournée vers l’avenir », – a noté le président de la société historique.

L’échelle d’un personnage historique

Parmi les réformes imposées par l’empereur, Narychkine a souligné la réforme du système judiciaire, a créé un tribunal indépendant, la réforme des collectivités locales (rurales réforme), cardinale de la modernisation de l’armée, de la réforme de l’enseignement scolaire et universitaire, ainsi que l’abolition du servage.

« Sur l’échelle de la personnalité dit un fait – tout ce qui a été fait par Alexandre II semble étonnamment pertinent pour notre époque », a déclaré à son tour le premier vice-ministre russe de la culture Vladimir Аристархов, citant l’exemple d’un de ces réformes de l’empereur, comme l’introduction de l’armée, basée sur l’appel, ainsi que la création de collectivités locales.

Sur le projet

Les visiteurs de l’exposition présentera un harnais – un complexe composé de 60 sujets, construit en 1856, spécialement à коронационным célébrations. Une autre exposition unique est d’officiers d’infanterie de sabre d’un échantillon de 1865, décoré d’émail et d’or, avec l’inscription « Pour la bravoure », qui a été поднесена Alexandre II, après la chute de Plevna, officiers de Synthèse des gardes de détachement honoraire de convoi.

Dans la salle consacrée à la réforme, il sera possible de voir la vraie historique de la relique, qui, a été mis au point dans 300 ans d’histoire du servage en Russie, plume d’oie, enfermé dans un cadre en bois, à l’étage qui fait à l’encre de l’inscription: « Cette plume signé le journal de la réunion d’une assemblée générale du conseil d’Etat du personnel sous la présidence du Souverain de l’Empereur sur l’abolition du servage. Le 28 janvier 1861 ».

Aussi à l’exposition présentera des objets personnels et des autographes de l’empereur, picturales, graphiques et photographiques des portraits du monarque, les membres de la famille impériale, les grandes entreprises publiques et de personnalités de la deuxième moitié du XIXE siècle, des objets et des offrandes. L’exposition durera jusqu’au 15 octobre 2018.