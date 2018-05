À Moscou, une exposition de photos des travaux четырехкратного lauréat du World Press Photo

MOSCOU, 14 mai. /TASS/. L’exposition des travaux de photojournaliste, четырехкратного lauréat du prix World Press Photo de Victor Ахломова, décédé l’année dernière, s’ouvre lundi dans le Musée de la musique à Moscou. Sur cela ont communiqu dans le service de presse de l’Union des compositeurs.

« Le 14 mai фотовыставкой « Histoire de l’Union des compositeurs de Russie en photos » s’ouvre à Moscou le festival national de l’Union des compositeurs », – dit dans le message. À l’ouverture de l’exposition dans Прокофьевском salle du Musée de la musique, avec un programme spécial se produira le « Marteau-ensemble » (Saint-Pétersbourg). Chansons populaires de films dans de nouveaux arrangements Arthur Зобнина entrer en dialogue avec des airs de compositeurs de la nouvelle génération.

Sur les photos présentées dans l’exposition, scellés exceptionnelle des compositeurs et des artistes: Alfred Schnittke, Sofia Gubaidulina, Rodion Shchedrin et Maya Plissetskaya et beaucoup d’autres. Héros préféré photographe a été de Dmitri Chostakovitch. « L’une des photos – avec la répétition de la Treizième symphonie – n’était pas seulement l’un des meilleurs travaux Ахломова, mais aussi, et peut-être le plus reconnaissable d’un portrait de Chostakovitch », – a noté dans le service de presse.

L’exposition sera possible de voir en Russie, le musée national de la musique jusqu’au 14 juin, puis l’exposition montrera à Kazan, Perm.

Victor Ахломов est né en 1938 à Moscou. En 1960, les travaux de ses travaux ont été présentés à l’exposition de jeunes photographes dans la maison Centrale des journalistes, qui eux a attiré l’attention du chef de « Nouvelles » Alexis Аджубей. Il a invité Ахломова sur le travail dans l’application de dimanche au journal « la Semaine ». Photojournaliste, il a travaillé dans « Izvestia » plus de 50 ans. Ахломов – quatre fois lauréat du prestigieux concours World Press Photo, le vainqueur de la « golden eyes » – la plus haute récompense russe photojournalisme. Le photographe est décédé le 15 avril 2017.