À Moscou, une internationale типографический festival Typomania

MOSCOU, 26 mai. /TASS/. Le festival international de Typomania, dédié à la police, typographie, calligraphie, motion-design et interactif design s’ouvre au Musée de Moscou samedi. En son sein, se tiendra la grande exposition d’affiches WEST-EAST-POST, le service de presse du festival.

« Cette année, le festival est consacré à l’interaction de l’ouest et de l’est de la culture, et l’événement central est l’inauguration de la grande bannière de l’exposition WEST-EAST-POST. Dans le cadre de la conception des actions, des dizaines de designers du monde entier à l’aide d’un langage visuel de l’affiche dévoilée le thème principal du festival totalement différents contextes: géographiques (il y a si la frontière entre l’Orient et l’Occident, ou qu’ils vivent dans un état de diffusion), politiques (l’Orient et l’Occident – c’est la même chose que le Nord et le Sud: quand il n’y a entente entre les personnes, il commence à tomber des bombes) », – dit dans le message.

Dans le parc des expositions, ont participé 14 designers. Parmi eux, les fondateurs du studio Johnston/Kingston Ivan Weiss, Michael Крайенбюль et Erich Брехбюль de la Suisse, les hollandais de High On Type, Shun Sasaki (Japon, l’américain Eric Brandt, Eric Végétaux et Igor Гурович russe et de l’unification Ostengruppe.

En outre, le festival seront affichés de l’exposition « l’Orient est Rouge » et « Tatar Шамаили », préparé en collaboration avec la Fondation Марджани. Les visiteurs peuvent voir des affiches de propagande soviétique des années 1920, dans les régions musulmanes de l’Asie centrale, dans le Caucase, dans la région de la Volga, Приуралье et de la Sibérie, ainsi qu’une série d’traditionnels de peintures murales, basés sur la calligraphie arabe.

Typomania en collaboration avec le Musée d’histoire du Goulag ont préparé un projet de recherche « Lettres de la captivité », qui fait allusion à un lieu de camping, une typographie et des documents d’archives – бланкам citations, références et de rapports et de lettres de détenus à volonté.

Géographie de la conception

Le festival réunira des experts de premier plan dans le domaine du design graphique et de communication visuelle, de Suisse, d’Allemagne, des pays-bas, l’Italie, l’Ukraine, la Turquie, la Corée du Sud, la Chine, le Japon, l’Inde, l’Iran, Israël, le Liban, l’Arménie. Ils tiendront des conférences et organiser des expositions – 13 expositions, qui ouvriront les caractéristiques de conception graphique et de la typographie à travers la politique, la technologie moderne, le patrimoine culturel et l’aspect social.

Le septième festival international de Typomania durera jusqu’au 3 juin. En plus de l’exposition du programme sont prévus des conférences et des master-classes.