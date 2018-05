Publicité

NEW YORK, 13 mai. /TASS/. « La chanson de la Victoire » dans la version russe de la musique du collectif « turetsky » et du groupe d’art Soprano entendus samedi à Battery park avec vue sur la Statue de la Liberté. Ce concert a été la dernière étape d’un grand marathon sous le titre international Unity Songs (« la Chanson de l’unité ») de différentes villes du monde, consacré à la 73e anniversaire de la Victoire.

Pourquoi « turetsky » de la chance à l’étranger « la Chanson de la Victoire »

Et pourquoi cela fonctionne

« Dans notre programme – cultes de la chanson, a déclaré dans une interview avec le journaliste TASS créateur et directeur artistique du chef de chœur, chanteur Michael Turc. – C’est la « nuit noire », « les Trois танкиста », « Darkie », « j’allais de Berlin », « Katioucha » et « Mai valse », consacré à la libération des peuples de l’Europe ». « C’est une chanson sur la paix, la victoire, la lutte et l’amour », a – t-il.

Le vendredi le collectif intervenu dans la salle de l’Assemblée Générale des NATIONS unies. « Ce fut un concert, a souligné le Turc. – Les diplomates du monde entier sur la plate-forme où se décide le sort de la communauté mondiale, hier, a entendu le message des artistes russes sur le monde, l’amour et l’amitié, que nous devons nous unir pour sauver notre monde fragile ».

À un concert gratuit dans Battery park, qui offre une vue sur la Statue de la Liberté, en sont venus à plusieurs centaines d’habitants de New-York. Ils sont accueillis par les applaudissements de la chanson et reprenaient les artistes.

Le projet « de la Chorale à la Turque », dédié à la célébration de la Journée de la Victoire, a été créé en 2015, alors que le monde célébrait le 70e anniversaire de la fin de la Deuxième guerre mondiale. En 2018, le groupe a déjà publié à Paris, Ljubljana, à Vienne, à Berlin, sur la place près du Reichstag, israélien d’Ashdod. En outre, l’équipe a donné un concert pour les auditeurs, à Minsk, le 9 mai, Jour de la Victoire à Moscou.