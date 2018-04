À Nice envisagent d’ouvrir un musée de la Russie impériale

SAINT-PÉTERSBOURG, le 4 avril. /TASS/. Le musée impérial de la Russie, il est prévu d’ouvrir au milieu de l’été lors de la Saint-Nicolas, en la cathédrale de Nice (France). Cela a été rapporté par le recteur de l’archiprêtre André Elisseev, s’exprimant dans le cadre d’une téléconférence à saint-pétersbourg le centre de presse TASS.

« Nous terminons les travaux préparatoires pour que le musée puisse varier dans des conditions décentes. J’espère que les premières expositions sont déjà à l’été de cette année, pour le 200e anniversaire de la naissance d’Alexandre II. Chaque année, dans notre cathédrale vient à son descendant le prince Georges jur’evsky, j’espère à la mi-juin, quand il sera, sera inaugurée la première exposition », – a dit à Élisée.

D’importants vestiges du nouveau musée doivent devenir des choses liées à Alexandre II, en particulier appartenait à lui un pendentif avec photo et la boucle de cheveux de cheveux de son fils aîné et héritier de Nicolas, décédé à Nice lors d’un voyage à l’étranger pendant la durée de vie du roi. Le recteur a exprimé l’espoir que les musées de saint-Pétersbourg et Moscou pourraient contribuer à une nouvelle réunion, en transmettant des copies de documents et d’objets.

Il a rappelé qu’auparavant, lors de la cathédrale agi musée de l’émigration russe et le mouvement Blanc, mais une partie des objets de sa réunion à la fin du siècle dernier ont été prises à partir de Nice. La paroisse compte qu’une partie des pièces en mesure de trouver et de ramener à la cathédrale Saint-Nicolas.