A Noël, les pompiers veillent au grain

La plupart des citoyens sont en congé, ce 25 décembre. Ce n’est pas le cas des pompiers.

A la caserne de Tournai, au dispatching de la zone de secours de Wallonie picarde, Mathieu Vandeputte et François Descamps sont les standardistes du jour. « Travailler le jour de Noël fait partie de nos contraintes. Nous sommes là pour aider la population, que ce soit Noël, le réveillon ou un jour de la semaine », glisse François. « Ça ne me dérange pas de travailler à Noël. C’est dans notre ADN de travailler pour la population », ajoute Mathieu.

Il est 10h45 et c’est calme pour l’instant. Quelques départs d’ambulances, c’est tout. « En même temps, ce n’est pas le nouvel an où là, il y a plus d’accidents à cause de l’alcool », remarque l’adjudant Laurent Mourman, à la tête de l’équipe B des pompiers à la caserne de Tournai. « A Noël, c’est le même type d’interventions que les autres jours, sauf que l’on a plus d’accidents domestiques : une coupure à la main avec le couteau à huître, une chute… Tout peut arriver et l’alcool aide aussi. Pour ces faits-là, nous envoyons uniquement l’ambulance. Concernant les interventions avec les pompiers, cela peut être un début d’incendie à cause d’un réchaud qui déborde et dont l’alcool prend feu sur la table… »

L’expérimenté Daniel Hempte, âgé de bientôt 59 ans, acquiesce. Et il ajoute : « Nous recevons également des appels de personnes en détresse. Ce sont des personnes qui ne vont pas bien le reste de l’année et la période des fêtes de fin d’année, c’est pire pour elles. Et il faut être présent pour les aider. »

C’est par ailleurs le dernier Noël du sergent Hempte. Il quittera la caserne le 2 janvier prochain. « Je suis content d’être ici à la caserne, un jour de Noël, avec les collègues. Ils sont bien contents de me voir aujourd’hui même si certains sont fatigués parce que c’est le lendemain du réveillon », lâche le sergent Hempte, sourire en coin.

A midi passé, le standard ne crépite toujours pas, hormis un appel pour un arbre tombé sur des câbles électriques à Bernissart. Et c’est tant mieux pour l’équipe B qui s’apprête à passer à table. Et ce midi, à la cantine des pompiers à la caserne de Tournai, le repas de Noël, c’est une raclette.