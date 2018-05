À Novossibirsk, lancent un programme de master pour les mandataires médicaux

© Eugène Курсков/TASS

NOVOSSIBIRSK, le 14 mai. /TASS/. L’université d’etat de novossibirsk (NGU) avec la nouvelle année scolaire prévoit de commencer la formation des avocats dans le domaine de la santé dans le cadre du nouveau programme de master qui sera calculé sur des spécialistes avec des études médicales ou juridiques supérieures. Le programme, qui sera la première et la seule jusqu’à l’Oural pour la préparation de ces spécialistes, le TASS a rapporté lundi le service de presse de la NSU.

« L’augmentation juridique de la conscience de soi des patients, de fréquents litiges concernant les médecins et les cliniques démontrent le besoin urgent de mandataires de type particulier, qui possédaient les compétences des deux domaines du droit et de la médecine. Par conséquent, NGU, ouvre un ensemble de la première raison de l’Oural du programme « l’Avocat dans le domaine de la santé », avec un nouveau 2018 de l’année scolaire », – a dit le service de presse de l’université.

Dans un premier temps, vous envisagez de composer le 18 personnes, dont trois sur le formulaire de budget de la formation. Conduire à des cours d’enseignants de l’Institut de philosophie et de droit, l’Institut de la médecine et de la psychologie de l’UNG, et a invité les spécialistes étrangers.

Futurs les pourront passer à la pratique, par exemple, dans les ministères de la justice et de la santé de la région de Novossibirsk, ainsi que dans une variété de l’assurance et des sociétés pharmaceutiques et de Novossibirsk.