A ouvert le plus grand d’Europe, d’une salle de lecture de la bibliothèque nationale Russe

Rénové la salle de lecture n ° 3 de la bibliothèque nationale Russe

Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, à l’ouverture de l’ancienne salle de lecture n ° 3

Le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky, à l’ouverture de l’ancienne salle de lecture n ° 3

MOSCOU, le 30 janvier. /TASS/. Salle de lecture n ° 3 de la bibliothèque d’etat Russe (RSL), le plus grand d’Europe, le mardi a ouvert ses portes au public après restauration. La cérémonie d’inauguration a pris part le ministre de la culture de la fédération de RUSSIE, Vladimir Medinsky.

« Je suis très heureux que bibliothèque d’etat Russe et la croissance du nombre de lecteurs, se développe un projet National d’une bibliothèque électronique. En tant qu’étudiant, j’ai toujours cherché à travailler dans les bibliothèques, le travail ici est beaucoup plus efficace, rien ne le distrait. J’ai écrit ma thèse à la bibliothèque du Congrès des états-UNIS, il ya aussi une grande salle de lecture, mais il vaut mieux ici. J’aimerais, ici, a travaillé plus de visiteurs », a déclaré Medina.

À son tour, pourvoi directeur général de RSL Vladimir Гнездилов a souligné que ces dernières années ont connu un véritable boom de l’intérêt à la bibliothèque, comme le prouvent le nombre de nouveaux lecteurs. « En 2015, nous inscrits 43 milliers de personnes, en 2016 54 mille, et en 2017, environ 65 pour mille de Plus de 2,5 fois augmenté nos fonds et se rapprochent de 47 millions de dollars », a – t-il indiqué.

Selon Гнездилова, le RSL est de suivre avec le temps et s’efforce de fournir plus de possibilités pour les jeunes. « Nous avons passe « Библионочь », des quêtes, des rencontres avec des écrivains. Vous inscrire à partir de 14 ans, c’est une innovation dans notre bibliothèque. Nous avons intéressant de tous », dit – il.

« Aujourd’hui, nous avons une grande fête, nous ouvrons cette légendaire réunions. Nous appelons sa légendaire, parce qu’il a travaillé légendaire lecteurs, les employés, tourné ici le légendaire film « Moscou ne croit pas aux larmes », c’est unique dans l’auditorium de la beauté et de l’ampleur. Dans cette salle, tout est présent », a ajouté le pourvoi de directeur de la bibliothèque et a exprimé sa gratitude à tous ceux qui ont participé au renouveau de la salle.

Un lieu de rencontre avec le livre

La superficie totale de la salle de lecture n ° 3 dépasse 1,2 mille mètres carrés, il est de 464 emplois. Le local ouvert en 1958, lors de l’étape finale de la construction du bâtiment principal « Ленинки ». Le projet, qui prévoit des plafonds d’une hauteur de plus de dix mètres, des meubles classiques, des galeries et des escaliers en chêne, une sculpture de bronze et de la peinture monumentale, a été réalisé atelier de Vladimir Гельфрейха.

Dans la salle d’origine intérieurs 1958, restauré des meubles, sur les tables brillent de marque vert de la lampe, nettoyé et rénové sculptés en chêne le portail d’entrée, des lustres en laiton reçu manquants plafonds, le parquet est devenu quelques tons plus clair. Les lecteurs peuvent profiter d’une connexion wi-fi gratuite et de recharger vos appareils électroniques.

Sergey Tchernychov, qui a dirigé les travaux de restauration d’objets en bois d’intérieur (panneaux de « l’Amitié des peuples », 12 massive des lustres et al.), dans un entretien avec le TASS a souligné que toutes les étapes ont été techniquement complexes. L’assistant de la catégorie supérieure, selon lui, ont travaillé sur la restauration de sculptures pièces de chêne de portail et de la rampe, il s’est avéré très difficile et la restauration des lustres, qui sont maintenant brillent de nouvelles, manuellement reconstituées, des nuances et versent de l’or. Le travail spécial a demandé la restauration de peintures murales, sur lequel les artistes ont travaillé plus de six mois.