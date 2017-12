À partir de l’Ingouchie, en Syrie, ont livré le 25 tonnes de fret humanitaire

МАГАС, le 29 décembre. /TASS/. Le gouvernement de la délégation de l’Ingouchie a amené les habitants de la Syrie, de plus de 25 tonnes de fret humanitaire, y compris le cadeau de nouvel an, a déclaré vendredi le service de presse du chef de l’Ingouchie.

« Ингушская la délégation revienne à la république, en acheminant en Syrie, un autre lot d’aide humanitaire. Sur ce chapitre de l’Ingouchie Yunus-Beck Евкурову Magas ont, assistant-conseiller du chef de la république Мухажир Евлоев, chef de service de contrôle de l’administration chef de la région Stanislav Слободчиков, un représentant du Ministère des relations extérieures, de la politique nationale de la presse Mahomet Харсиев qui sont de retour de Damas, le 29 décembre », – dit dans le message.

A noté que la délégation de l’Ingouchie a fourni des syriens, des médicaments, des écoles et de la literie, ainsi que des cadeaux de noël.

« Nous avons envoyé la cargaison, parce que personne d’autre ne sait, et bien imaginons, par quelles épreuves ont dû subir peuple syrien, combien de difficultés et de souffrances tombé sur leur part. Notre région a également reçu de l’aide dans le lourd pour le peuple de la période. La chose la plus importante pour les habitants de la Syrie ont senti la main de l’aide, le soutien de la Russie, y compris de l’Ingouchie », a déclaré Евкуров lors d’une réunion avec les membres de la délégation.

Евлоев dit que la délégation s’est rendue dans un certain nombre de localités du pays, notamment à Damas, a tenu une réunion avec les officiers et soldats du bataillon de la police militaire de l’Ingouchie, trouvant en Syrie avec la mission de maintien de la paix. « Le commandement est très bien charnues de nos jeunes, pas de reproches à leur adresse. Ils dignement réalisent les tâches, tous les combattants sont en vie, en bonne santé », dit – il.