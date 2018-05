© Damian Hernandez/TASS

RIO DE JANEIRO, le 10 mai. /Corr. TASS Daria jur’eva du/. L’action internationale « Immortel régiment » pour la première fois a eu lieu dans la forme complète de la procession à Rio de Janeiro. Comme le rapporte le TASS, le Jour de la Victoire, les participants ont passé de l’édifice Municipal de la chambre de commerce de la ville jusqu’au siège Brésilien du corps expéditionnaire – même une unité de l’armée sud-américaine de la république, qui a participé à la Seconde guerre mondiale du côté de la coalition antihitlérienne.

« Dans les stocks ont participé près de 200 personnes. Nous avions prévu qu’ils seront une centaine, mais il est deux fois plus de personnes. C’est très bien, parce que l’action a eu lieu pour la première fois au Brésil, à cette échelle, nous avons vraiment fait la procession. L’année dernière, nous avons également organisé un « Immortel régiment, mais il était local de, s’est déroulé sur le territoire du consulat Général », – dit à un journaliste de TASS, l’un des organisateurs de la procession, le président du conseil de Coordination des compatriotes russes au Brésil Elena Серебрякова.

Selon elle, l’action ont aidé à organiser les autorités de Rio de Janeiro, qui ont assuré une sécurité adéquate des participants de la procession. Серебрякова également noté un grand nombre de brésiliens, qui ont rejoint l’Immortel l’étagère ». « Même pour moi, en tant que l’un des organisateurs, c’était incroyable. Brésiliens de portraits a été plus d’une centaine (c’est à dire plus de la moitié des participants – env. TASS) », a – t-elle.

L’intérêt de l’action « Immortel régiment » ont montré un natif les soldats qui composée de troupes alliés ont combattu en Europe. Le brésil est le seul pays d’Amérique du Sud, qui a pris part aux combats sur le continent européen pendant la Seconde guerre mondiale. Real corps expéditionnaire de plus de 25 mille soldats ont combattu en Italie à partir de septembre 1944 à mai 1945, à côté de la coalition antihitlérienne.

Pour cette période, l’amérique du sud le pays a perdu plus de 400 soldats et officiers. En outre, pour les années de la Deuxième guerre mondiale, plus de 1,4, des milliers de brésiliens marins sont morts à cause de ce que leurs navires ont été coulés par les allemands et les italiens, les sous-marins.

La mémoire des morts

L’une des brésiliens participant à « l’Immortel régiment » Rosana Rodriguez portait une photo de son père en noir et blanc de la photo, qui représente le lieutenant Мурилу Rodriguez de Souza. Répondant à une question sur les raisons qui l’ont poussé à participer à la procession, Rodriguez a répondu: « il aurait exactement ça, il serait si heureux ». Selon brésiliennes, son père a été blessé et a rencontré la nouvelle de la capitulation de l’Allemagne hitlérienne à l’hôpital. Après son retour au Brésil, il a poursuivi une carrière militaire et rose au général.

« Mon père était très fier de ce qu’il était à la guerre. Nous avec sa sœur appris à propos de cette action de l’association des anciens soldats de la Brésilienne du corps expéditionnaire et ont décidé de participer. Nous pensons qu’il est grand », a déclaré Rodriguez dans la conversation avec le correspondant. TASS.

Les portraits des anciens combattants de l’armée Rouge et le Brésilien du corps expéditionnaire se succèdent au cours de la procession « Immortel régiment ». Cependant, les participants de la promotion du pays sud-américain en raison de la méconnaissance de la langue ne pouvaient pas attraper des chansons telles que « Katioucha » et « Darkie-moldavien », qui remplissent les russophones, les participants de la procession.

« Quand on vit à l’étranger, vous recevez même une sorte de besoin de communication avec les compatriotes. Et c’est une très bonne occasion de rencontrer ici parler, chanter des chansons qui nous sont très proches. En outre, de moins en moins d’anciens combattants reste, envie de les soutenir et leur suffit de se souvenir de cette journée. Et ce que cela peut toujours se reproduire, et il faut tout faire pour que cela ne se produise pas », – dit l’un des participants de la procession de Marguerite Видейра (brésilienne nom sur le mari de fatima. TASS).

Il dit à un journaliste de TASS, qui est venu partager avec le portrait de son arrière-grand-père de Philippe Dmitrievitch Rostovtsev. « C’est le papa de ma grand-mère. J’ai, malheureusement, ne le savait pas, n’a pas fait connaissance avec lui. Il est né en 1902. Arrière-grand-père a été blessé déjà en 1941, il a été transféré à la famille de la péninsule, en Finlande », a expliqué la Видейра.

Selon elle, vivant à Moscou, elle n’est pas si souvent regardé le défilé de la Victoire, comme l’écoutais à la radio à la maison de campagne, où la famille de chaque année est venue le 9 mai. « Je l’ai vu seulement la répétition de la parade, quand les avions volaient au-dessus du bureau, au-dessus de l’université ou bloqué des routes, parce que les chars roulaient. Il est assez curieux de ce qui se passe chez nous, à Moscou, et un sens de la fête apparaît même un peu à l’avance », dit – elle.

Tradition russe

Une autre partie de l’événement, le vice-président de l’association Nationale des anciens combattants Brésilien du corps expéditionnaire Израэл Блайберг dit TASS, que les habitants du sud du pays ont commencé à adopter russe, de tradition « Immortel du régiment. « À Belo Horizonte (le centre administratif de l’état de Minas Gerais – env. TASS) de dimanche dernier est déjà passé semblable action , mais il y avait des russes, seulement les brésiliens eux-mêmes les vétérans et leurs enfants », explique – t-il.

« Certains d’entre eux ont des portraits de ses proches, d’autres sont venus des t-shirts avec leurs photos. Vous avez en Russie, en effet, le froid, hein? Par conséquent, vous t-shirts ne pouvez pas l’utiliser, et au Brésil », a plaisanté Блайберг. À son avis, c’est juste que la tradition russe commence à приживаться au Brésil, puisqu’il est nécessaire de conserver la mémoire des événements de la Seconde guerre mondiale.

À son tour, l’ambassadeur de la fédération de RUSSIE au Brésil, Sergueï Акопов dernier, a appelé mercredi l’action historique de l’événement. « Ce n’était pas encore dans l’histoire de nos relations avec le Brésil. Aujourd’hui se sont réunis non seulement de nos compatriotes, mais il y avait beaucoup de brésiliens qui nous ont rejoint. Et nous sommes très reconnaissants à la brésilienne aux autorités pour ce qu’ils nous ont fourni un soutien complet et ont aidé à organiser cette procession », – a déclaré le diplomate.

Public action « Immortel régiment » est une procession pendant laquelle les gens portent des photos de leurs parents, ont participé à la Grande guerre Patriotique. Elle est programmée pour la Journée de la Victoire et se déroule en Russie et dans d’autres pays. Pour la première fois, l’action a eu lieu en 2007 dans Tyumen, alors elle s’appelait « la Parade des vainqueurs ». Le nom de « l’Immortel régiment » paru en 2012 dans la ville de Tomsk.