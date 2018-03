À Rome, une exposition des travaux des diplômés de l’académie Russe de la peinture Ilya Glazounov

© Foi Chtcherbakova/TASS

ROME, le 2 mars. /TASS/. L’exposition des travaux des diplômés de l’académie Russe de la peinture, de sculpture et d’architecture de Ilya Glazounov s’est ouverte vendredi dans les salles central romain parc des expositions « Vittoriano ». L’exposition est inclus dans le programme du festival des « saisons Russes » et durera deux mois.

Une exposition intitulée « Haec est civitas mea. C’est mon міръ » organisé par la l’Académie, le Centre des festivals et des programmes internationaux avec la participation de la fondation de l’académie internationale « Arco » et avec le soutien du gouvernement de la fédération de RUSSIE, les russes, les ministères de la culture et des affaires étrangères.

Présenté à l’exposition des meilleures thèses de diplômés de l’Académie des 30 dernières années remplies de manière classique et représentent différentes scènes. C’est l’évangile des épisodes, des croquis à partir de l’existence de saints russes, épiques de l’histoire, des paysages avec des églises et de l’histoire des scènes et des portraits de personnages historiques: des écrivains russes et les compositeurs. Dans les tableaux avec les externes, la ressemblance est transmis à l’image des héros, conservé dans la mémoire collective des descendants. L’exposition présente l’histoire de l’Académie, les diplômés dont depuis 1987, sont devenus de plus d’un millier d’artistes.

De Rome à Moscou et à l’arrière

Comme l’a souligné le fils du peintre Ivan Glazounov, qui a pris la place du père dans le chapitre de l’Académie après sa mort, le maître a toujours rêvé de retourner à Rome, et de venir ici avec le travail de leurs élèves. « C’est à Rome que commencent les rêves de l’Académie. Il est recréé par la tradition impériale, a conservé l’école de la peinture académique. C’est notre rapport sur ce que nous avons conservé la tradition académique, que la Russie a quand une chose c’est de là », dit Ivan Glazounov.

Il a rappelé que l’Italie est le berceau de l’école des beaux-arts. « À Moscou, malgré toutes les vicissitudes de l’histoire et постмодернистские courant, a conservé la tradition classique européenne de l’école », a – t-il ajouté.

Une question de vie Ilya Glazounov est devenu la renaissance des traditions de l’Académie impériale des beaux-arts, les meilleurs diplômés de laquelle venaient parfaire les compétences et apprendre l’art antique et le travail des créateurs de la Renaissance à Rome, Florence, Venise. Jusqu’à présent, l’Académie, qui porte son nom, est responsable de la mission de conservation de l’école classique.

Ilia Glazounov beaucoup a communiqué avec l’Italie. En 1984, s’est tenue à Rome sa salle d’exposition, d’un artiste soviétique a soutenu le président de l’Italie Sandro Pertini. Dans celui de l’arrivée de Glazounov, a rencontré des personnalités de l’art italien et a écrit des portraits de Federico Fellini, Luchino Visconti, Michelangelo Antonioni. Gina Lollobrigida, est allée à l’atelier de Glazounov à Moscou.

Comme annoncé par le président du Centre des festivals et des programmes internationaux de Tatiana Шумова, les étudiants et les enseignants de l’Académie pendant de nombreuses années, participent au programme du Centre « Itinérante de l’académie des arts », dans le cadre de laquelle sont organisées des classes de maître en Italie. « Cette année, notre programme sera consacrée à l’académie de peinture, de sculpture et d’architecture de Ilya Glazounov, seulement que portant sur le 30ème anniversaire », dit – elle dans une interview avec des journalistes.

Sur les « saisons Russes »

Pour la première fois le festival « les saisons Russes » a eu lieu en 2017 au Japon et a recueilli plus de 3,5 millions de téléspectateurs, dans 42 villes du pays. Cette année le festival se déroule en Italie. Participent de nombreux célèbres russes collectifs, parmi lesquels le Grand et le Mariinsky théâtres, le musée de l’Ermitage, l’orchestre Symphonique de la philharmonie de Moscou et de l’orchestre symphonique du nom de P. Vi de Tchaïkovski, le cirque Nikouline de Moscou et d’autres.

Dans le cadre du festival, qui se poursuivra jusqu’à fin 2018, prévue de plus de 250 événements, dont environ 60 concerts de musique symphonique, de plus de 50 pièces de théâtre, de 40 ballets et un vaste espace d’exposition programme.